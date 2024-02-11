بيروت ـ عامر زين الدين



رعى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى عقد راية المصالحة العائلية لآل حاطوم، في بلدة كفرسلوان (قضاء المتن)، لطي صفحة الماضي الأليمة في العائلة.



وقال ابي المنى في كلمته «نمر جميعنا، أيها الأحبة، بظروف صعبة، وعلى مستويات مختلفة، فالحياة غير مستقرة، والظروف متقلبة، والأفكار تتشتت بين موقف وآخر، والحيرة تتملكنا أحيانا كثيرة، ومسؤوليات الحياة متشعبة وضاغطة، والصراع قائم في داخل كل واحد منا، وقائم بيننا وبين من نعيش معهم، حتى في الأسرة الواحدة، وهناك خوف كامن من المجهول يترافق غالبا مع ضغط نفسي وتوتر عصبي».



وأضاف «كفرسلوان العائلة الواحدة والقلب الواحد والجبل الشامخ الأشم. في رحابها العامرة نلتقي، على نية رأب الصدع وجمع الشمل، وعلى بركة الله ونعمة، وعلى وقع كلمات الرضا والتسليم والقبول، نرفع الراية البيضاء إلى جانب العمائم البيضاء ووجوه الخير الشرفاء، ونطلق قسم المصالحة الذي لا رجوع عنه من أفواه الطيبين المتسامحين ومن أفئدة الأهل المتحابين من آل حاطوم أجمعين، ليباركه أبناء المتن الميامين وأهل الخير والمعروف والدين».



وختم «إنه سيفتح الطريق لمصالحات أوسع في قرانا وبين عائلاتنا، بل بين أبناء كفرسلوان والجوار موحدين دروزا ومسيحيين بما يعزز العيش الواحد المشترك ويثبت وحدة الجبل ويحفظ كرامته».