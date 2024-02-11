عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير إدارة الشؤون التعليمية والادارية بمكتب وزير التربية فراس الكرتش عن وجود تأخير في الرد على كتب التظلمات التي يتقدم بها اصحابها من قبل جهات الاختصاص بالوزارة والمناطق التعليمية، موصيا بتعرض المتسبب في التأخير للمساءلة التأديبية.



جاء ذلك في كتاب وجهه الكرتش لوزير التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، أوضح عددا من الملاحظات في هذا الشأن والتوصيات بشأنها.



وجاء في الكتاب: يطيب لنا أن نضع بين أيديكم بعض الملاحظات والمقترحات المبنية على متابعة جهة الاختصاص لإحصائيات الشكاوى والتظلمات الصادرة والواردة لديها، والتي تضمنت: وجود تأخير في الرد على كتب التظلمات من قبل الإدارات العامة للمناطق التعليمية ـ قطاع التعليم العام قسم السكرتارية والسجل فكانت التوصية: إصدار نشرة من قبل وكيل وزارة التربية بالتعميم على جهات الاختصاص بضرورة الالتزام بسرعة الرد خلال الوقت المحدد مع التنبيه بتعرض المتسبب في التأخير للمساءلة التأديبية.



وأوضح الكتاب أنه لوحظ أن أغلب التظلمات والشكاوى المتكررة تنحصر في عدد من الأمور، منها عدم وجود تقييم كفاءة للعاملين، فكانت التوصية بالتعميم على المناطق التعليمية بالإيعاز والمتابعة مع جهة الاختصاص لمتابعة الموظفين الذين لم يتم تقييمهم سابقا وهم على قوة المدرسة وإعطاء الصلاحية لمديري المدارس لتقييمهم.



كما لوحظ التأخر في إجراءات اصدار قرار الترفيع الوظيفي وما يترتب عليه من آثار وظيفية ومالية على العاملين، لتكون التوصية: الإيعاز لجهة الاختصاص بالالتزام بإجراءات الترفيع الوظيفي حسب المواعيد والقرارات المنظمة لهذا الشأن دون تأخير.