الترقية تكشف ثقة المساهمين والمستثمرين بالسهم الذي سجّل معدلات تداول تواكب اشتراطات الترقية

عبدالعزيز جواد: نواكب تطلعات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية والأجنبية ونعمل على تلبيتها



أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي حصولها على الترقية إلى مصاف الشركات المدرجة في السوق الأول ببورصة الكويت، بعد تلبيتها للشروط الخاصة بذلك من قبل شركة بورصة الكويت، على أن تدخل الترقية حيز التنفيذ فعليا اليوم، حيث نجح البنك في استيفاء شروط الترقية التي نقلته من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، ومن أبرزها حجم التداولات اليومية على سهم البنك، والقيمة الرأسمالية للبنك.



ثقة المستثمرين والمساهمين



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني: «تأهل البنك إلى السوق الأول في بورصة الكويت، يؤكد متانة وضعه المالي، ومواكبته الدائمة للمعايير والضوابط الفنية المطبقة في بورصة الكويت، وتؤكد الترقية بوضوح ثقة المساهمين والمستثمرين بالسهم الذي سجل معدلات تداول تواكب اشتراطات الترقية والتأهيل، ومن شأن هذه الخطوة زيادة التداول على سهم البنك من قبل الشركات الاستثمارية العالمية والصناديق الدولية التي تواكب مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت».



وأعرب عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مبينا أن البنك يقطف ثمار سنوات طويلة من العمل والاجتهاد وتطبيق أنسب الإستراتيجيات وتخطي التحديات المختلفة، بفضل الخطط الحصيفة التي يضعها مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية لتطوير العمليات التشغيلية على جميع المستويات.



وأشاد بهبهاني في نهاية تصريحه بالدور الكبير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين في تحقيق هذا الإنجاز، شاكرا المساهمين على ثقتهم الغالية، مشددا على تطلعه إلى المزيد من النجاحات لمجموعة البنك الأهلي الكويتي خلال الفترة المقبلة.



جذب المستثمرين



من جهته، قال رئيس التخطيط الإستراتيجي في البنك الأهلي الكويتي عبدالعزيز جواد: «الترقية تؤكد استمرار البنك في مواكبة تطلعات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية والأجنبية وتوفير مناخ آمن للمساهمين، مع التركيز على الاستثمارات الناجحة، بما ينعكس إيجابا على سهمه ومعدلات السيولة المتداولة عليه».



وأكد أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي بدأت منذ عامين بخطة إستراتيجية تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، وتسهم بنمو عملياتها وتعزيز مكانتها في أوساط المستثمرين، مضيفا «أسهمت جهود المجموعة في الحصول على الترقية والانضمام إلى السوق الأول في بورصة الكويت بما سينعكس إيجابا على سهم البنك وتداولاته».



وبين جواد أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حريصة على تعزيز تنافسيتها في القطاع المصرفي الكويتي، وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي داخل الكويت عبر ابتكار الحلول والمنتجات المصرفية والتمويلية المتنوعة، مما يسهم في جذب اهتمام المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للتداول على أسهمها. منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.



هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الخمسة والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم أيضا عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.



ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.