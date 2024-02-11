علاء مجيد



بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات بنهاية أول أشهر العام 2024 نحو 1.93 مليار دينار، بتراجع قدره 69 مليون دينار وبنسبة 3.44%، عن شهر ديسمبر الماضي حين بلغ ملياري دينار، مقسمة إلى 1.9 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.52 مليون دينار. وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت الأوراق المالية والمسكوكات بقيمة 63 مليون دينار وبنسبة بلغت 3.15% مقارنة بـ 1.99 مليار دينار بنهاية يناير 2023.



وعلى صعيد الأوراق المالية، فقد تراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر يناير، حيث وصلت إلى مستوى 1.08 مليار دينار مقارنة بمستوى 1.12 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي، كما انخفضت قيمة فئة 10 دنانير حيث وصلت في نهاية يناير إلى 638.79 مليون دينار مقارنة بـ660.96 مليون دينار في ديسمبر الماضي.



وزادت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية يناير الماضي 103.17 ملايين دينار مقارنة بـ 113.18 مليون دينار في ديسمبر الماضي، كما تراجعت أيضا فئة الواحد دينار، حيث بلغت بنهاية يناير الماضي 46.62 مليون دينار مقارنة بـ 48.38 مليون دينار في ديسمبر الماضي.



وانخفضت فئة النصف دينار فقد بلغت 14.02 مليون دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ 14.48 مليون دينار في ديسمبر الماضي، وأخيرا فقد نزلت فئة الربع دينار، حيث بلغت بنهاية يناير الماضي 11.89 مليون دينار مقارنة بـ 12.21 مليون دينار في ديسمبر الماضي. وعلى مستوى المسكوكات، فقد ارتفعت خلال شهر يناير من العام الحالي 2024 لتصل الى مستوى 31.52 مليون دينار مقارنة بمستوى 31.49 مليون دينار التي تم تسجيله في ديسمبر الماضي، وبلغت فئة الـ 100 فلس خلال شهر يناير الماضي بنحو 14.22 مليون دينار مرتفعة عن مستوى شهر ديسمبر والتي سجلت وقتها 14.21 مليون دينار. وسجلت فئة الـ 50 فلسا مستويات 9.98 ملايين دينار خلال يناير الماضي، وهو نفس مستوى شهر ديسمبر، بينما ارتفعت فئة الـ 20 فلسا خلال شهر يناير مسجلة مستويات 4.09 ملايين دينار، مقارنة بـ 4.08 ملايين دينار خلال ديسمبر الماضي، كما بلغت فئة الـ 10 فلوس بنهاية يناير عند مستوى 1.93 مليون دينار، وفئة الـ 5 فلوس عند مستوى 1.1 مليون دينار.