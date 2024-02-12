إنجاز 113 مبنى عاماً في مدينة المطلاع منها 30 مبنى تم تسليمها للجهات الحكومية المعنية وجارٍ تسليم 83



عاطف رمضان



تفقّد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف مجموعة من الضواحي الجاهزة ومشاريع المباني العامة في مدينة المطلاع السكنية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية وعدد من أعضاء مجلس الأمة وقياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة وعدد من المواطنين من سكان المدينة. وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن وزير الإسكان اطلع خلال الجولة على عينة من المباني العامة المنجزة في مدينة المطلاع، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، وعددها 113 مبنى.



وذكرت المؤسسة أن مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي قدم عرضا حول جهوزية الخدمات والمباني العامة في المدينة، لافتا إلى أن هناك 30 مبنى تم تسليمها بالكامل للجهات الحكومية ذات العلاقة، بينما هناك 83 مبنى جار تسليمها إلى الجهات المستفيدة.



وأكد العنزي خلال العرض أن المؤسسة ستبدأ أعمال التركيبات بإنارة طرق الضواحي في مايو 2024، على أن يكون التشغيل التدريجي لها في شهر يوليو المقبل، إلا أن هناك خطه لإنارة بعض الطرق المهمة بشكل مؤقت خلال الفترة القصيرة المقبلة.



ولفت إلى أن إجمالي عدد المباني العامة التي وصل التيار الكهربائي لها بلغ 102 مبنى عام شملت «مراكز صحية، مخفر، أسواق مركزية، مباني البلدية وتنمية المجتمع والبريد ومجموعة من المحلات التجارية والمساجد والمدارس».



وأشارت المؤسسة إلى أن وزير الإسكان التقى مجموعة من سكان مدينة المطلاع واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالباتهم.



وبينت أن وزير الإسكان طلب من قياديي المؤسسة ضرورة دراسة مطالبات سكان المدينة لتسهيل انتقال الأسر للسكن والعيش في هذه المدينة الجديدة وتوجيهه إلى سرعة تسليم المباني العامة للجهات المستفيدة تمهيدا لتشغيلها من قبلهم.