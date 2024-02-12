

عاطف رمضان



تواجدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان مساء السبت الماضي في غرفة العمليات للوقوف على آخر تطورات الحالة الجوية واستعدادات الوزارة.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة م.أحمد الصالح ان الوزارة وقياداتها المعنية وجميع فرق الطوارئ تابعت الحالة الجوية، مشيرا الى ان فرق الطوارئ تمركزت في المواقع الحرجة، بالإضافة الى متابعة الجولات الميدانية بالمناطق السكنية لرصد أي تجمع لمياه الأمطار.



وأظهرت احصائية صادرة عن الوزارة ان كمية المياه المعالجة الرباعية Ro خلال العام 2023 بلغت 49 مليون متر مكعب، وان كمية المياه المعالجة الثلاثية TSE بلغت 24 مليون متر مكعب خلال هذه الفترة، وان عدد الجهات المستفيدة من هذه المياه المعالجة بلغ 26 موقعا، بالاضافة الى مزارع الدعم الغذائي في العبدلي والوفرة.