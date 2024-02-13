

الدوحة - فريد عبدالباقي



أكد رئيس الاتحاد القطري جاسم البوعينين، أن الإسباني ماركيز لوبيز سيبقى على رأس عمله مديرا فنيا للمنتخب القطري المتوج السبت الماضي بلقبه الثاني تواليا في كأس آسيا التي استضافتها قطر على أرضها.



وقال البوعينين: «لوبيز موجود على رأس عمله كمدير فني للمنتخب الأول، وستكون هناك مرحلة سنستكملها في المرحلة القادمة»، كاشفا عن التنسيق مع نادي الوكرة، الذي يشغل لوبيز مديره الفني أيضا.



وكان الاتحاد القطري قد أعلن التعاقد مع لوبيز مطلع ديسمبر الماضي بعد إقالة المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش، في قرار مفاجئ قبل شهر من انطلاق الكأس القارية، مشيرا في بيانه وقتذاك إلى أن التعاقد مع المدرب الإسباني جاء «بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع نادي الوكرة».



وفي أولى مهامه بعد كأس آسيا، سيقود لوبيز «العنابي» في مواجهة «الأزرق» 21 مارس المقبل ضمن المجموعة الأولى للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.



إلى ذلك، أجرت مؤسسة دوري نجوم قطر QSL تعديلا على برنامج استئناف مسابقة الدوري القطري، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد القطري والأندية بهدف منح لاعبي «العنابي» فترة راحة كافية للاستشفاء بعد نهاية كأس آسيا، وستقام مباريات الجولة الـ14 يومي الإثنين والثلاثاء 19 و20 فبراير.