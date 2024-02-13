محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت مددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمشروع أنظمة ضغط ووحدات استخلاص الكبريت والذي تقدر قيمته بـ 380 مليون دولار.



ويشمل نطاق العمل في المشروع تركيب أنظمة الضغط ووحدات استخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج المبكر 50 (EPF-50) ومرفق الإنتاج الجوراسي 3 (JPF-3).



وكانت وثائق المناقصة قد وضعت في الأصل في متناول أيدي المقاولين يوم 17 سبتمبر، فيما حددت الشركة الموعد النهائي الأصلي لتقديم العطاءات في 17 ديسمبر الماضي. وفي نوفمبر الماضي، علمت مجلة ميد من مصادر مطلعة انه كان من المتوقع حدوث تأخير في المشروع بسبب توسيع نطاق المشروع.



وقالت المصادر إن توسيع النطاق سيشمل إضافة المزيد من أنظمة الضغط إلى المشروع، وبالتالي، فإن من المحتمل نتيجة هذا التوسيع أن ترتفع قيمة المشروع في نهاية المطاف لتتجاوز بكثير التقديرات الأصلية البالغة 380 مليون دولار، وصدرت آخر مرة الموافقة على تمديد الموعد النهائي المتاح للمقاولين لتقديم العروض حتى 18 فبراير 2024.



وأشارت إلى أن مشروع شركة نفط الكويت المخطط له لبناء أنظمة ضغط الاستنفاد ووحدات استخلاص الكبريت سينفذ وفقا لنموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، وفقا لوثائق المناقصة. وقالت المجلة إن مشروعي مرفق الإنتاج المبكر 50 (EPF-50) ومرفق الإنتاج الجوراسي 3 (JPF-3) هما عبارة عن منشآت لمعالجة ومعالجة الهيدروكربونات الحامضة في حقول تقع شمال الكويت، وهي مصممة للتعامل مع الهيدروكربونات الحامضة عالية الضغط من عدة آبار جوراسية في حقول شمال البلاد.



وقد تم تقسيم نطاق عمل العقد إلى قسمين، حسب وثائق المناقصة الأصلية، وفي الجزء الأول سيتم تركيب أنظمة ضغط متوسط وأنظمة استخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج المبكر EPF-50، ويركز الجزء الثاني على تركيب نظام الضغط المتوسط الجديد ووحدة لاستخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج الجوراسي.