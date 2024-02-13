عبدالعزيز الفضلي



عقدت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان اجتماعا لبحث استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، وذلك بحضور الوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية ومدير إدارة نظم المعلومات ومدير إدارة التنسيق.



وقالت الحمدان ان الاجتماع جاء لتوحيد الجهود بين القطاعات استعدادا للعام الدراسي المقبل، مؤكدة ضرورة التنسيق المتكامل والتواصل الدائم بين المناطق التعليمية وقطاعات الوزارة المعنية حرصا على توفير احتياجاتها والوقوف على ملاحظاتها وتذليل التحديات سعيا لتلبية احتياجات الميدان التربوي وتوفير بيئة تعليمية مريحة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.



وفي السياق ذاته، ذكرت الحمدان أن المناطق التعليمية بعد التنسيق مع أقسام التخطيط قدمت حاجتها من افتتاح مدارس جديدة والتي على ضوئها ستقوم القطاعات المعنية بوضع خطط لتشغيلها استعدادا للعام الدراسي المقبل، مبينة أن قطاع التعليم العام ناقش آخر المستجدات التربوية والتعليمية واحتياجات الوزارة من المعلمين والمعلمات في التعاقدات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى التباحث حول آلية تطبيق طلبات نقل المعلمين الداخلي والخارجي والوظائف الإشرافية. وأشارت إلى أن القطاعات المعنية ناقشت العقود المختلفة الخاصة بتسهيل استعدادات العام الدراسي المقبل، مثل عقود الصيانة للمدارس وعقود التكييف وعقود الخدمات والنقليات والحراسة ومناقصة الأثاث المدرسي والإداري، وذلك حرصا على استقرار الميدان التربوي وسير العملية التعليمية والوقوف على جميع الاستعدادات والتعرف عليها.



وفي نهاية الاجتماع، وجهت القطاعات المختصة إلى تقديم وعرض خطة زمنية واضحة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعام الدراسي المقبل 2024-2025 مع تحديد التحديات ووضع الحلول المناسبة لها مع عرض نسب الإنجاز، وذلك لتتم مناقشتها في الاجتماع المقبل.



والجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن توافر العقود لمدة 3 سنوات لتسهيل أعمال صيانة التكييف في مختلف مدارس المناطق التعليمية والانتهاء من إجراءات عقود الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية لخمس مناطق تعليمية وديوان عام الوزارة.