

عادت كوت ديفوار المضيفة «من الموت» بإحراز لقب كأس أمم أفريقيا في نسختها الـ 34 وذلك للمرة الثالثة في تاريخها، اثر فوزها المتأخر والمستحق على نيجيريا 2-1 أمس الأول في المباراة النهائية في أبيدجان، والتي حضرها الرئيس الايفواري الحسن واتارا، ورئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» باتريس موتسيبي.



وكانت كوت ديفوار الأفضل بكل شيء في الشوط الأول عدا التسجيل، إذ نجحت نيجيريا تقريبا من فرصة واحدة في هز الشباك برأسية قائدها تروست-إيكونغ اثر ركنية (38)، لكن في الشوط الثاني، ابتسم الحظ لـ«الأفيال» حيث عادلت النتيجة عبر فرانك كيسي (62) فيما خطف مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني سيباستيان هالر العائد من الإصابة بمرض السرطان (81) هدف الفوز التتويج الغالي باللقب الثالث بعد نسختي 1992 و2015.



وقد حققت كوت ديفوار أكثر من معجزة عقب التتويج باللقب ضاربة أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ ردت اعتبارها من الخسارة بهدف أمام نيجيريا في الدور الأول، كما باتت أول منتخب يتوج باللقب بعد حلوله ثالثا بمجموعته وذلك بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخبا اعتبارا من نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.



وقبل أن يضمن المنتخب الإيفواري تأهله لدور الـ 16 تقرر إقالة مدربه الفرنسي جان لويس جاسكيه وإسناد المسؤولية مؤقتا لمساعده إيمرس فاي نجم وسط «الأفيال» السابق ليقود المسيرة الإعجازية حتى منصة التتويج. وبات المدرب إيمرس فاي (40 عاما) أول مدير فني يتوج باللقب لم يبدأ مشوار البطولة، وأصبح أيضا أصغر مدرب يفوز بكأس أمم أفريقيا منذ 36 عاما ليعادل الفرنسي كلود لوروا مدرب منتخب الكاميرون الفائز ببطولة أفريقيا في عام 1988. واستفاد إيمرس فاي من إرث تاريخي قديم لكونه المدرب المحلي رقم 14 الذي يفوز باللقب مقابل 15 مدربا أجنبيا، وقد أصبح ثالث مدرب محلي على التوالي يصعد لمنصة التتويج مع بلاده بعد الجزائري جمال بلماضي في 2019 والسنغالي آليو سيسيه في 2022.



وكان المنتخب النيجيري بوابة أيضا لكسر عقدة تاريخية أمام كوت ديفوار التي نجحت في هز الشباك لأول مرة في نهائي كأس أمم أفريقيا بعد عجز «الأفيال» عن هز الشباك في 4 نهائيات سابقة وتحديدا في نسخ 1992 و2006 و2012 و2015.



هذا وحصد الايفواري إيمرس فاي جائزة أفضل مدرب بعد الأداء المبهر للفريق والتتويج في النهاية باللقب الغالي، كما حصد منتخب جنوب افريقيا جائزة اللعب النظيف، فيما توج قائد ومدافع نيجيريا ويليام تروست إيكونغ بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما حقق الجنوب افريقي رونوين ويليامز جائزة أفضل حارس، أما قائد غينيا الاستوائية المهاجم ‏إميليو نسوي، فقد حصد جائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف.