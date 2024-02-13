أوقف المجلسان المحليان في مدينتي الباب وجرابلس بريف حلب الشرقي استقبال الطلبات من السوريين في تركيا، من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، للحصول على إجازة لزيارة بلادهم وفق شروط ومدة زمنية محددة.



وأكد رئيس المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي محمد الشهابي توقف منح الإجازات للسوريين في تركيا لزيارة الشمال السوري، من دون معرفة إمكانية استئناف العمل بالقرار مجددا.



وعن مصير السوريين الذين قدموا إلى بلادهم بموجب الإجازة وما زالوا في سورية، قال الشهابي في تصريح لموقع «تلفزيون سوريا» إن «كل زائر يحق له العودة إلى تركيا طوال فترة إجازته».



وأضاف «وفي حال لم يعد الزائر إلى تركيا خلال فترة إجازته، سيعتبر الشخص من ضمن العائدين إلى سورية طوعيا، إلا إذا كان هناك ظرف طارئ».



وكانت مجالس محلية في ريف حلب الشرقي أعلنت في نوفمبر الماضي، عن إتاحة الجانب التركي فرصة للسوريين من حملة «الكملك» لزيارة بلادهم وفق إجازات وشروط محددة.



وأفادت مصادر محلية حينها بأن القرار يشمل المجالس المحلية في ريف حلب التي تشرف عليها ولاية غازي عنتاب التركية، وتحديدا مجلسي الباب وجرابلس.



ومن ضمن شروط الإجازة، دفع رسوم للمجلس بقيمة 200 دولار عن كل شخص طفلا كان أو كبيرا، على أن تكون مدة الإجازة 30 يوما كحد أقصى، ويسمح بالدخول والعودة في الوقت الذي يناسب المسافر خلال هذه المدة.



وسبق أن دانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فرض المجالس المحلية في الشمال السوري رسوما مالية بقيمة 100 دولار (ارتفعت لاحقا إلى 200 دولار) على السوريين المقيمين في تركيا والراغبين في زيارة بلادهم عبر معبر جرابلس الحدودي.



وقالت الشبكة، في بيان، إن هذه الرسوم غير شرعية وتنتهك حق المواطن السوري بالعودة إلى بلده في أي وقت شاء.



وطالبت المجالس المحلية في الشمال السوري والحكومة السورية المؤقتة المسؤولين عن معبر جرابلس الحدودي من الجانب السوري بإلغاء هذه الرسوم التي وصفتها بـ «التعسفية».