افتتحت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما معرض «بيت الحمد» للتعريف بالقرآن والسنة ونشر رسالة الإسلام.



وقال رئيس الهيئة د.فهد الديحاني في تصريح صحافي إن معرض «بيت الحمد» يعد أحد معالم التطور الثقافي في الكويت إذ تم تصميمه وفق بيوت المنطقة التراثية.



وأضاف الديحاني أن المعرض يركز على تاريخ القرآن الكريم منذ عصور الإسلام الأولى إلى الوقت المعاصر إذ يبرز الإسهامات العلمية والفنية في مجال حفظ وكتابة القرآن، موضحا أنه يسلط الضوء على أبرز الأعمال والإنجازات التي قام بها علماء الأمة تجاه هذا الكتاب الكريم.



وأشار إلى أن المعرض يهدف إلى التشجيع على تعلم ودراسة القرآن الكريم عبر مشروع علمي حضاري لجميع الفئات العمرية وتعزيز ورعاية الأنشطة الثقافية والمحاضرات والندوات التي تهدف إلى نشر المعرفة بالإسلام والموروث الإسلامي.



وأوضح أن المعرض يهدف أيضا إلى تعزيز ورعاية الأبحاث والدراسات الأكاديمية من جانب العلماء في العلوم القرآنية وتعزيز دراسات علم المتاحف للمحافظة على استعادة وتخزين المخطوطات والكتب القديمة ونشر الكتب والمواد الأخرى حول القرآن الكريم والمواضيع الأخرى المتعلقة بالتراث الإسلامي.



وبين الديحاني أن المعرض يتضمن خمس قاعات رئيسية وقاعة تعليمية وقاعة للتسجيلات الصوتية والمرئية بالإضافة إلى قاعة الضيافة والمكتب الإداري ومستودع حفظ المقتنيات الثمينة وعدد من المصاحف القيمة المطبوعة والمخطوطة والمصورة.



ودعا جميع الشخصيات والأكاديميين ورجال الدين وطلبة المدارس والجامعات والمختصين إلى زيارة المعرض للتعرف على اقسامه ومحتوياته.