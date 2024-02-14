أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب معرضا لإصداراته في بهو كلية الآداب بجامعة الكويت، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي الـ29 الذي يهدف إلى مد جسور التواصل بين النتاج العلمي والأدبي العالمي.



وقال الأمين العام للمجلس د.محمد الجسار لـ (كونا) إن هذا المعرض يأتي إيمانا من المجلس بأن العمل الثقافي هو نتاج حراك اجتماعي بين المؤسسة والجمهور، مشيرا إلى أن المجلس لديه إصدارات تعود الى الخمسينات والستينات مثل مجلة العربي وعالم الفكر وسلسلة من المسرح العالمي ومجلة الثقافة العالمية وسلسلة إبداعات عالمية.



وأضاف الجسار أن المجلس لديه كذلك مجموعة من الاصدارات تعود لمؤلفين كويتيين قاموا بنشر كتبهم ويقوم بدعم اصداراتهم.



من جانبه، قال عميد كلية الآداب بالإنابة في جامعة الكويت الدكتور عبدالمحسن المدعج في تصريح مماثل لـ(كونا) إن المجلس الوطني لم يبخل بعرض منشوراته الكويتية التي صدرت منذ عقود مثل (مجلة العربي) الشهيرة التي امتد صداها إلى خارج الكويت.



ويشمل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام الإصدارات الدورية الصادرة عن إدارة النشر والتوزيع وهي: (سلسلة من المسرح العالمي - مجلة عالم الفكر - سلسلة عالم المعرفة - مجلة الثقافة العالمية - سلسلة إبداعات عالمية) بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة لإدارة البحوث والدراسات.