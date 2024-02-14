عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أول اجتماعاتها للدورة النقابية 2026/2024 لتوزيع المناصب الإدارية، وقد ترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا أ.يوسف الكندري.



وأعلن أمين سر الرابطة محمد العازمي أن الاجتماع جاء أخويا وفي أجواء ودية للغاية، حيث تم توزيع المناصب بالتزكية وتم اختيار فيصل الضاحي رئيسا للرابطة بمباركة جميع الحضور وهي الدورة الثانية على التوالي التي يترأس فيها الهيئة الإدارية، وتمت تزكية أ.خليل الشطي نائبا للرئيس، محمد أرشيد العازمي أمينا للسر، م.علي السهلي لأمانة الصندوق، عبدالله مجيد أمينا مساعدا للسر، وعضوية كل من يوسف الكندري، راشد الهاجري.



من جانبه، توجه رئيس الرابطة فيصل الضاحي بالشكر لزملائه في الهيئة الإدارية لما بذلوه من جهود خلال الدورة النقابية 2024/2022 والتي أثمرت عن تحقيق 95% من البرنامج الانتخابي مما كان له بالغ الأثر الطيب في نفوس أعضاء الجمعية العمومية وتجديد ثقتهم في الهيئة الإدارية للاستمرار في قيادة الرابطة.



ورحب الضاحي بالعضوين الجديدين في الهيئة الإدارية وهما ممثل كلية التربية الاساسية أ.عبدالله مجيد، وممثل كلية العلوم الصحية أ.يوسف الكندري، مثمنا لجميع زملائه تزكيته للاستمرار في منصب الرئيس للدورة الثانية على التوالي، وحثهم على بذل مزيد من الجهد ليكونوا دوما عند حسن ظن زملائهم أعضاء هيئة التدريب بالكليات.