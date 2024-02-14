نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل حول الزراعة المستدامة في الكويت بالتعاون مع المركز الإسباني لتطوير التكنولوجيا الصناعية CDTI بهدف التعرف على الطرق الحديثة في مجال الزراعة المستدامة لتحسين المنتجات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.



واستعرضت الورشة التي عقدت في مبنى المؤسسة أفضل الممارسات المستخدمة عالميا لتعزيز جودة الزراعة المحلية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح المحلية والعالمية وبحث فرص التعاون مع المركز الإسباني بما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز الربحية الاقتصادية من أجل المساعدة على ازدهار القطاع الزراعي في الكويت. حضر الورشة السفير الإسباني لدى الكويت ميغيل أغيلار وعدد من المسؤولين في المؤسسة، فيما ألقت المدير العام للمركز الإسباني لتطوير التكنولوجيا الصناعية بيلار كاراتو كلمة أشارت فيها إلى تطلعاتها إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين ومواكبة التطورات العالمية في المجالات الزراعية. وشارك في الورشة عدد من الباحثين والأكاديميين والمزارعين والمهتمين من معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة والاتحاد الكويتي للمزارعين وعدد من شركات القطاع الخاص، وتناولت موضوعات قدمتها عدة جهات محلية وعالمية تتعلق بالزراعة العمودية والزراعة من دون تربة والزراعة الذكية وسبل تطوير المنتجات الزراعية العضوية والأسمدة إضافة إلى الطرق الحديثة في إدارة المزارع. وشارك في تقديم موضوعات الورشة خبراء في المجالات الزراعية من الشركات الإسبانية وباحثون من معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وعدد من رواد الشركات المحلية.