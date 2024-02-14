

نفت الفنانة علا غانم ما أشيع حول سفرها إلى أميركا والابتعاد عن الفن من جديد. وقالت إنها لا يمكن ترك بلدها مصر وجمهورها العظيم، موضحة أن ما يقال في هذا الشأن ما هو إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة.



وأشارت علا، بحسب مجلة «سيدتي»، إلى أنها تعاقدت على بطولة فيلم جديد مع شركة «روتانا»، مقرر بدء تصويره أول مارس المقبل بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، لتستكمل عودتها إلى الفن بعد غياب سنوات بعدما شاركت العام الماضي في فيلم «أولاد حريم كريم» مع مصطفى قمر.



وسجلت علا غانم عودتها إلى الفن بعد غياب 5 سنوات خلال فيلم «أولاد حريم كريم» الذي تم عرضه أغسطس الماضي، حيث شاركت في بطولته إلى جانب: مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، عمرو عبدالجليل، بسمة، خالد سرحان، بشرى، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، فؤاد محسن، كريم كريم، مصطفى الرومي، نيجار محمد، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي ادريس.