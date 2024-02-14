

الرياض ـ خالد المصيبيح



في أول لقاءات الفرق السعودية بدوري ابطال آسيا عبر مرحلة ثمن النهائي والتي تأهلت لها فرق الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء وفي لقاءات خروج المهزوم من مرحلتي الذهاب والاياب، يدخل فريقا النصر والفيحاء اليوم لقاء الذهاب وسيكون باستضافة الفيحاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما سيكون لقاء الإياب الأسبوع المقبل على ملعب الأول بارك الخاص بالنصر.



ويدخل الفريقان اليوم وهما في وضع مختلف جدا في الدوري من حيث الترتيب، فالفيحاء المستضيف يحل في المركز 14 برصيد 19 نقطة، فيما يأتي النصر ثانيا برصيد 46 نقطه. ويتفوق النصر لوجود عدد من العناصر المؤثرة كرونالدو وتاليسكا وساديو ماني وبروزوفيتش ومشاركة الأسترالي عزيز بيهيتش الذي سيمنح وجوده النصر المشاركة بستة لاعبين مقابل خمسة للفيحاء ابرزهم المغربي صابري والعاجي كواليمي وحارس المرمى الصربي سيكوفيتش، وربما رأى مدرب الفريق الاستعانة بأحمد الكسار والاستفادة من وجود لاعب آخر.



وقد التقى الفريقان في الدوري ذهابا وفاز النصر 3-1 الا ان الفيحاء الذي وصل إلى هذا الدور بعد نتائج جيدة يبحث عن الاستمرار في التقدم إلى الدور المقبل.



من جهة أخرى، أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارات بحق عدد من لاعبي المنتخب الأول كانت حديث الشارع الرياضي السعودي ابان مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا في قطر، حيث تم تغريم اللاعب سلطان الغنام مبلغ 200 الف ريال وسلمان الفرج 100 الف ريال، وإيقاف نواف العقيدي 5 أشهر مع غرامة 300 الف ريال، وإيقاف خالد الغنام وعلي هزازي ومحمد مران لمدة شهر واحد.