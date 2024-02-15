عبدالعزيز الفضلي



أقامت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية وبالتعاون مع وزارة التربية وبدعم من مبرة أهل الكويت الحفل الختامي لجائزة عبدالله العلي المطوع السادسة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته لمعلمي ومعلمات وزارة التربية، وذلك تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني.



وقالت الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي ممثلة وزير التربية: أقيم حفل ختام مسابقة عبدالله العلي المطوع السادسة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته لمعلمي ومعلمات وزارة التربية،



للسنة السادسة بالتعاون مع عائلة المطوع لإقامة مسابقة حفظ القرآن عبر المبرات التي تهتم بحفظ القرآن وتلاوته وبالتنسيق مع وزارة التربية، وذلك لتشجيع المعلمين والمعلمات على حفظ القرآن وتلاوته.



وأعربت العنزي عن شكرها وامتنانها للتوجيه الفني لمادة التربية الإسلامية ولعائلة المطوع وجميع العوائل الكرام التي تهتم بمسابقات حفظ القرآن وتلاوته.



بدوره، ذكر الموجه الفني العام لمادة التربية الإسلامية بالإنابة د.غانم الكندري أن مسابقة عبدالله العلي المطوع تقام خاصة للمعلمين والمعلمات في وزارة التربية، بالإضافة إلى أنه تمت ملاحظة التزايد الكبير في أعداد المشاركين عن السنوات السابقة، وهذا يدل على أثر هذه المسابقة الكبير على زملائنا المعلمين والمعلمات، وبالتالي سينعكس هذا الأثر على أبنائنا الطلبة والطالبات في المدارس.