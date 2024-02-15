مريم بندق



أعلن مصدر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع الشؤون المالية والإدارية بقيادة الوكيل المساعد صلاح خالد الصقعبي أنجز مراجعة تقارير تقييم الموظفين لسنة 2023.



وكشف عن أنه سيتم صرف مكافآت الأعمال الممتازة في رمضان للمستحقين، مشيرا إلى ان المبالغ المالية مرصودة في الميزانية الحالية 2023 -2024.



وقال إن أغلبية الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية أنجزت مراجعة تقارير تقييم الموظفين، لافتا إلى أهمية ان تستكمل أي جهة مراجعة تقارير كفاءة الموظفين ويفضل قبل نهاية السنة المالية الحالية أي قبل تاريخ 1 أبريل المقبل.



وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» انه تم الاتفاق على تخفيض الدوام خلال شهر رمضان المبارك إلى 4 ساعات فقط للإناث، حيث سيتمتعن بفترتي سماح عند الحضور صباحا لمدة 15 دقيقة وعند الانصراف لمدة مماثلة، لافتة إلى أن دوام الذكور يمتد 4 ساعات وربع ويستفيدون من 15 دقيقة كفترة سماح عند الحضور صباحا فقط. وبينت انه سيتم منح كل جهة حكومية حرية اختيار ساعات ونوبات العمل المناسبة مع مراعاة مواعيد الدوام التي سيعتمدها ديوان الخدمة المدنية. وقالت إنه مع الاتفاق على الإبقاء على فترة السماح 15 دقيقة صباحا لجميع الموظفين يجوز لمن حضر في الوقت المحدد لبداية العمل دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل موعد نهاية الدوام بـ 15 دقيقة، ولا يجوز أن تزيد ساعات الإذن بالتغيب الجزئي خلال الشهر المبارك عن ساعتين كحد أقصى وساعة كحد أدنى.



وردا على سؤال هل سيكون دوام الموظفين بنظام الدوام المرن أم على فترات؟ أجابت المصادر: إن المناقشات تركز على الدوام المرن بحيث تتاح فرصة للموظف إثبات الحضور خلال ساعة أو ساعتين، حيث أثبتت الساعة المرنة انخفاض دقائق التأخير التي تسجل على الموظفين، مستذكرة أيضا نظام الـ 3 فترات الذي طبق في رمضان 2023.

أغلب الجهات الحكومية أنجزت مراجعة تقارير تقييم الموظفين وعلى الجهات المتبقية إنجازها قبل 1 أبريل

«الديوان»: صرف المكافآت الممتازة في رمضان والمبالغ مرصودة ضمن الميزانية الحالية 2023 - 2024

أعلن مصدر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية ممثلا في قطاع الشؤون المالية والإدارية بقيادة الوكيل المساعد صلاح خالد الصقعبي أنجز مراجعة تقارير تقييم الموظفين لسنة 2023.



وكشف عن أنه سيتم صرف مكافآت الأعمال الممتازة في رمضان للمستحقين، مشيرا إلى ان المبالغ المالية مرصودة في الميزانية الحالية 2023 -2024.



وقال إن أغلبية الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية أنجزت مراجعة تقارير تقييم الموظفين، لافتا إلى أهمية أن تستكمل أي جهة مراجعة تقارير كفاءة الموظفين ويفضل قبل نهاية السنة المالية الحالية أي قبل تاريخ 1 أبريل المقبل.

«دوام رمضان»: 4 ساعات للإناث والساعة المرنة خفضت دقائق التأخير ولكل جهة حرية الاختيار والتأخر الجزئي بحد أقصى ساعتين





أوضحت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» انه تم الاتفاق على تخفيض الدوام خلال شهر رمضان المبارك إلى 4 ساعات فقط للإناث، حيث سيتمتعن بفترتي سماح عند الحضور صباحا لمدة 15 دقيقة وعند الانصراف لمدة مماثلة، لافتة إلى أن دوام الذكور يمتد 4 ساعات وربع ويستفيدون من 15 دقيقة كفترة سماح عند الحضور صباحا فقط.



وبينت انه سيتم منح كل جهة حكومية حرية اختيار ساعات ونوبات العمل المناسبة مع مراعاة مواعيد الدوام التي سيعتمدها ديوان الخدمة المدنية.



وقالت إنه مع الاتفاق على الإبقاء على فترة السماح 15 دقيقة صباحا لجميع الموظفين يجوز لمن حضر في الوقت المحدد لبداية العمل دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل موعد نهاية الدوام بـ 15 دقيقة، ولا يجوز أن تزيد ساعات الإذن بالتغيب الجزئي خلال الشهر المبارك عن ساعتين كحد اقصى وساعة كحد أدنى.



وردا على سؤال هل سيكون دوام الموظفين بنظام الدوام المرن أم على فترات؟ أجابت المصادر: إن المناقشات تركز على الدوام المرن بحيث تتاح فرصة للموظف إثبات الحضور خلال ساعة أو ساعتين، حيث أثبتت الساعة المرنة انخفاض دقائق التأخير التي تسجل على الموظفين، مستذكرة أيضا نظام الـ 3 فترات الذي طبق في رمضان 2023.