الظفيري: الاحتفالية وقفة عظيمة لتعريف الأجيال بتضحيات الشهداء لتحرير الوطن وإعادة الكويت حرة أبية



أقامت جامعة الكويت أمس الأربعاء احتفالية بمناسبة الذكرى الـ63 للعيد الوطني والـ33 ليوم التحرير بعنوان «دمت يا بلدي فخرا وللعلم مهدا» في مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.



وقال مدير الجامعة بالإنابة د. مشاري الحربي في كلمته إن إقامة الجامعة هذه الاحتفالية كما دأبها دائما تنطلق من دورها الوطني باعتبارها جزءا من كيان الوطن ولا تنفصل عنه، مضيفا أن الجامعة عملت عبر مسيرتها الأكاديمية العريقة على ترسيخ قيم المواطنة والوطنية والانتماء.



وأوضح الحربي أن مخرجات الجامعة طوال السنوات الماضية أسهمت بشكل فعال في دفع المسيرة الكويتية الرائدة إلى الأمام بخطى ثابتة ومتوازنة، متقدما بخالص التهنئة لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي كافة بذكرى الأعياد الوطنية.



وذكر أن هذه المناسبة العزيزة الماثلة في وجدان المجتمع الكويتي على مر السنوات تجسد تلاحم أبناء الشعب الكويتي وتضحياتهم، كما تعتبر الأعياد الوطنية فرصة لمراجعة ما قدمناه للوطن وما يتحتم علينا أن نقدمه من عطاء يفتخر به.



ولفت إلى استحضار توجيهات صاحب السمو الأمير بأهمية إدراك حجم المسؤولية الوطنية وبث روح الأمل والتفاؤل، مما يدعونا إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون والتركيز على الأولويات الوطنية من أجل الاستمرار في حركة التطور والازدهار ورفع المكانة العلمية للكويت بين دول العالم.



من جهته، قال الأمين العام للجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي باسمها د. فايز الظفيري في كلمة مماثلة إن الاحتفالية تمثل وقفة عظيمة لتعي فيها الأجيال كل التضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل تحرير الوطن وإعادة الكويت حرة أبية كما كانت والجهود المضنية التي صاحبت بناء هذا البلد العظيم.



وأضاف الظفيري أن أبرز ما يجب الحديث عنه بهذه المناسبة هو حب هذه الأرض الفطري في قلب كل مواطن ومواطنة وليس هذا بمقتصر على أبناء هذا الوطن بل حب سار في فؤاد كل من ترعرع في كنفها.



وذكر أن الكويت أرض معطاءة عرفت بمبادرتها الإنسانية منذ ما قبل استقلالها ولاتزال بهذا العطاء السخي والمستمر حتى لقبت وتوجت بتسميتها مركزا للعمل الإنساني وبلد الإنسانية ونحن نحتفل هذه الأيام لتأدية حق هذا الوطن علينا واعترافا بجميل أثره.



من جانبه، قال الفنان القدير سعد الفرج في كلمته إن الأعياد الوطنية مناسبة لاستذكار تاريخ الوطن وما قدمه نساء ورجال الكويت لهذا البلد في مختلف الظروف، داعيا طالبات وطلاب الجامعة إلى التسلح بالعلم والمعرفة ورد الجميل لبلدهم على جميع الأصعدة وتمثيله في المحافل الدولية.



وقد شاركت في الاحتفالية جميع كليات ومراكز العمل بجامعة الكويت والاتحاد الوطني لطلبة الكويت إلى جانب 17 جهة حكومية وأهلية، حيث تعد الاحتفالية فرصة لتعزيز أواصر التلاحم بين أبناء الشعب الكويتي وبيان دور الجهات المختلفة وما تقدمه لخدمة المجتمع.