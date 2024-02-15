آلاء خليفة



أعلنت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان عن تنظيم مهرجان السلام السابع الذي تنظمه لجنة المهرجانات والتراث بمعهد المرأة للتنمية والسلام تحت شعار «وطن واحد: قوتنا في وحدتنا».



وقالت الجوعان خلال مؤتمر صحافي عقدته في جمعية المحامين الكويتيين وأدارته الاعلامية فيحاء السعيد ان تنظيم ذلك المهرجان يتزامن مع الاحتفال بالاعياد الوطنية عيد الاستقلال الـ 63 وعيد التحرير الـ 33، لافتة إلى حرص المعهد على تنظيم هذا المهرجان سنويا من منبع رسالة ومبدأ وهدف لتعزيز ثقافة العمل الوطني وثقافة الوطنية وتعزيز الوعي لدى الشباب في المجتمع واستذكار أدوار الآباء والاجداد في فترة الاستقلال واصدار الدستور وكذلك استذكار أدوار الشهداء والأسرى والجرحى والمقاومة المدنية والعسكرية التي كان لها دور كبير في اعادة الشرعية إلى مكانها الصحيح.



وتابعت الجوعان قائلة: تاريخ 25-26 فبراير هو تاريخ أمة ولابد من توثيقه على كافة الأصعدة سواء التربوية او الاعلامية او الاجتماعية وكذلك السياسية «النيابية» وبالتالي نتطلع لأن تكون مثل تلك الاحتفالات على مستوى واسع ومنتشر على مناطق الكويت المختلفة.



وذكرت الجوعان ان المهرجان يتميز دوما بتطوير فعالياته، حيث ستكون هناك مشاركات من دول الخليج العام الحالي وستقدم تلك المجموعات الخليجية مشاركتها من خلال المسيرة الشعبية التي ينظمها المعرض في منطقة مشرف وهي اول مسيرة ينظمها المجتمع المدني على مستوى الكويت مشجعة كافة مناطق دولة الكويت ان تتخذ مناحي اخرى لتشجيع الشباب والاجيال الحالية على الاهتمام والوعي الوطني الثقافي بالاحتفال بالاعياد الوطنية.



وعلى صعيد متصل، قالت الجوعان ان هذا الحشد والتجمع من الجهات الحكومية والتطوعية والخليجية يعزز قيمة الارتباط بين السلام واسم الكويت وهو مبعث فخر واعزاز واشارة مهمة لملامح دولة عصرية حديثة بمؤسساتها وانسانياتها وبنيتها وسيادتها، مؤكدة ان مثل تلك المهرجانات ترمي إلى تعزيز الروح الوطنية في براعم وشباب الوطن لاسيما واننا جميعا ننشد الاصلاح في كل مناحي حياتنا.



وذكرت الجوعان أن المهرجان العام الحالي يتميز بدخول هيئات جديدة منها نادي الرماية الكويتي والهيئة العامة للرياضة وجمعية الإبل الكويتية وموروثها الشعبي.



وأعلنت الجوعان ان المهرجان العام الحالي ستستمر فعالياته من 20 إلى 25 الجاري بواقع فعاليات مختلفة ومتنوعة كل يوم، حيث ان يوم الثلاثاء 20 الجاري سيشهد افتتاح المهرجان في ساحة السلام بمنطقة مشرف «ساحة بريد مشرف سابقا» وذلك في تمام الساعة 11:30صباحا بتنظيم مسيرة مشاة وطنية تشارك فيها هيئات رسمية وأهلية وجمعيات نفع عام ونواد رياضية وبمشاركة جمعيات دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة إلى مسيرة موكب للسيارات التقليدية وسيارات الجهات المشاركة المزدانة بأعلام الكويت وزينة الاعياد الوطنية وكذلك مشاركة الجمعية الكويت للإبل والموروث الشعبي وتتقدم المسيرة عرضة شعبية كويتية



وتابعت: كما سيتم تنظيم مسابقة الرسم للموهوبين من طلبة وطالبات المناطق التعليمية لوزارة التربية، كما سيتم عمل عرض للفن التراثي الشعبي لدولة الكويت «العرضة الكويتية»، وعرض للفن التراثي الشعبي لمملكة البحرين «العرضة البحرينية» وعرض للفن التراثي الشعبي لسلطنة عمان «العرضة العمانية». ولفتت الجوعان إلى ان اليوم الثاني للمهرجان الاربعاء 21 الجاري سيكون في ممشى واحة مشرف الساعة 6:30 مساء وسيتم عمل مسيرة مشاة للجهات الحكومية المشاركة وجمعيات دول مجلس التعاون الخليجي في ممشى الواحة بمنطقة مشرف، كما سيتم عرض للسيارات القديمة والسيارات المشاركة في المهرجان وعرض للفن التراثي الشعبي الكويتي والبحريني والعمـــاني، بالاضافة إلى عروض رياضية.



وأوضحت ان الجديد العام الحالي في المهرجان تنظيم معرض فن تشكيلي وتراثي يحاكي المناسبة وسيقام في مجمع بوليفارد بإشراف الفنان التشكيلي فاضل الريس.



وتوجهت الجوعــــان بالشكر الجزيل لجميع الجهات المشاركة وخصت بالشكر رئيس نادي الرماية الكويتي د.دعيج العتيبي لاستضافة الوفد الخليجي في يوم الخميس 22 فبراير في مقر النادي للاطلاع على أنشطة النادي وإقامة مأدبة غداء على شرفهم.



كما خصت بالشكر الجزيل فهد جواد الأربش الذي سيستضيف الوفود الخليجية الذين يتجاوز عددهم 60 شخصا من ل الجمعيات الخليجية وذلك في مزرعة زهرة يوم الجمعة 23 الجاري وتنظيم مأدبة غداء على شرفهم، وستتضمن الفعالية عروضا للفنون الشعبية التراثية من وفدي سلطنة عمان ومملكة البحرين «عرضة التراث الشعبي الخليجي»