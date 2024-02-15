الجسار: الدعم الكامل لأصحاب الحرف والمبدعين الكويتيين

فهد جابر العلي: جهود واسعة في الحفاظ على التراث الوطني



بشرى شعبان



انطلقت أمس الأول الثلاثاء تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، ووزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني فعاليات مهرجان ومعرض عيد وطن وتراث إكسبو الخليجي والبحري الثاني الذي ينظمه فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين بالتزامن مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية بمشاركة واسعة من أصحاب الحرف من دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي سفارات عربية وأجنبية. بدوره، قال عضو مجلس الأمة هاني شمس إن الشباب الكويتي والمبدعين وأصحاب الحرف يحتاجون الى دعم مستمر سواء من الجهات الحكومية وأعضاء مجلس الأمة حفاظا على الهوية الوطنية والتراثية الكويتية. وذكر شمس أهمية العمل لتوفير حاضنة متكاملة لأصحاب الحرف والمبدعين الكويتيين والمحافظين على التراث واحتوائهم في مكان مجهز ومخصص لاسيما أنهم يعملون بجد في الحفاظ على التراث الوطني، مردفا أن هناك عددا كبيرا منهم حول أجزاء من منزله لتكون متاحف شخصية وباتت جاذبة للزوار.



من جهته، أكد أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار الدعم الكامل لأصحاب الحرف والمبدعين الكويتيين وتوفير الأرضية الملائمة لهم لدعم هواياتهم ومهنهم للحفاظ على التراث الكويتي.



وأشار الجسار في كلمة له الى أن المجلس سيقوم بجهود مختلفة خلال الفترة القريبة المقبلة لدعم أصحاب الحرف والمبدعين، معبرا عن سعادته لما رآه من معروضات وحرف يدوية صنعتها أنامل الشباب الكويتي. من جانبه، أشار وكيل وزير الدفاع الأسبق الشيخ فهد جابر العلي إلى أن الجهود التي يبذلها أصحاب الحرف والمبدعين الكويتيين لاسيما ما يقوم به فريق اكسبو 965 في الحفاظ على التراث الكويتي كبيرة ومقدرة.



وأضاف العلي أن مثل هذه الجهود التي يقوم بها الشباب الكويتي تحتاج الى بذل المزيد من الدعم لهم وتوفير احتياجاتهم. من ناحيته، قال إبراهيم طاهر البغلي إن عرض التراث والمنتوجات اليدوية والحرف الكويتية هو حفاظ على امتداد من خمسينيات القرن الماضي وأكثر، مبينا أن مثل هذه الحرف مدعاة فخر للبلاد ومن يقوم بها. وذكر البغلي أن مثل هذه الحرف تستحق الدعم المستمر لاسيما أنها خطوات تساهم في الحفاظ على التراث الوطني وتعزز من تواجد مهن الآباء والأجداد وتوارثها عبر الأجيال.

185 عضواً في «إكسبو 965»

قال مؤسس فريق اكسبو 965 الباحث محمد كمال في كلمة إن المعرض في دورته هذا العام يأتي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية وتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم. وأضاف كمال أن أعضاء الفريق البالغ عددهم 185 عضوا متخصصون في 77 مجالا ما بين التراث والحرف والإبداع وشاركوا سابقا في إقامة 215 معرضا محليا و17 معرضا خارج الكويت، موضحا أن سبعة من أعضاء الفريق حصلوا على جوائز عالمية. ووجه الشكر إلى كل من وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني لرعايتهم المعرض الذي يستمر اليوم الخميس.