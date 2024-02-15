بداح العنزي

أوصت لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالله العنزي بالموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات بمنطقة العبدلي لخطوط هوائية جهد 400 ك. ف بعرض 200م بإجمالي طول 1506م، وذلك لتغذية جمهورية العراق بخط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مسار GCCIA.



واشترط الرأي الفني الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق قبل التنفيذ والتأكيد على الآتي:



٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بكتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري.



٭ بخصوص جزء المسار المتداخل مع حدود منفذ العبدلي لا يتم تنفيذ أي قواعد خاصة بالمسار ضمن حدود المنفذ مع الالتزام بالاشتراطات الواردة بكتاب وزارة الداخلية.



٭ تخويل الإدارات المختصة زحزحة وتعديل أبعاد وإحداثيات المسار وطوله بما لا يزيد على الطول المقرر، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية وذلك أثناء التثبيت.



وقال العنزي إن اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مائية مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض وساتر ترابي، وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة الصابرية. وأبقت اللجنة على جدول أعمالها سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع المطلاع الإسكاني والأعمال المكملة لها، إنشاء وتشغيل وصيانة طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري، تخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض ومسارات لصرف مياه الأمطار حول منطقة المساكن الميسرة الإسكانية منخفضة التكاليف سابقا.



وذكر أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها المعاملات التالية: الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي بشأن تخصيص موقع حراج لبيع السيارات المستعملة، وطلب إعادة تخصيص أرض مجمع الشقايا للطاقة المتجددة من معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن استحداث طريق تخديمي مقابل منطقة الصليبخات قطعة 2 شارع جمال عبد الناصر. وأشار إلى أن اللجنة حفظت سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن الصالة الترفيهية التابعة لشركة المشروعات السياحية البولينغ والبلياردو في محافظة الجهراء.