أكد سفيرنا لدى الأردن حمد المري حرص الكويت قيادة وحكومة وشعبا على دعم مسيرة العمل الخيري والانساني وفق نهج ورؤية يعتمدان على جودة العطاء واستدامة الأثر.



جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» عقب افتتاحه وبحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردني د.محمد الخلايلة مسجد المرحوم عبدالباقي النوري في العاصمة الأردنية عمان بتبرع من وقف عبدالباقي النوري بتكلفة تقدر بنحو 750 ألف دولار، موضحا ان العمل الخيري الكويتي يتلقى جميع الدعم والرعاية حتى أضحت المؤسسات الخيرية الحكومية والأهلية تحتل موقع الريادة في العمل الخيري والإنساني.



وأشاد المري بالعلاقات المتميزة التي تجمع الكويت والأردن والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مبينا أن افتتاح هذا المسجد يعد حلقة من سلسة حلقات العمل الخيري الكويتي في الأردن التي تصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا الدور البارز الذي قامت به وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن بشأن التسهيلات المقدمة لبناء مسجد المرحوم عبدالباقي النوري.