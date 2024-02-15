خالد مهدي: دور حيوي للقطاع الخاص.. ودعم غير مباشر للمواطنين

عبدالرحمن الساجر: كل حلول وخدمات بيت العمر تحت مظلة واحدة





علي إبراهيم



دشن معرض بيتي للبناء فعاليات نسخته الثالثة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، وبتنظيم من شركة زون، إذ يستمر المعرض على مدار 5 أيام خلال الفترة من 13 إلى 17 الجاري في مجمع سليل الجهراء بمشاركة نحو 70 شركة وبنكا.



وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إن معارض الإنشاءات والبناء التي يقدمها القطاع الخاص الكويتي تشكل في جوهرها نوعا من الدعم غير المباشر الذي يقدم للمواطنين، إذ تتيح لهم خيارات متنوعة من احتياجاتهم في دورة البناء بأسعار تنافسية.



وأكد أن ذلك النوع من المعارض يؤصل للدور الحيوي للقطاع الخاص، إذ يحقق فوائد مزدوجة الأولى منها تتعلق بالترويج للمنتجات في السوق المحلي، خصوصا المنتجات الوطنية بما ينشط الحركة الاقتصادية، والفائدة الثانية تتعلق بالعملاء أنفسهم، إذ يتاح لهم خيارات متنوعة من المنتجات بما يمكنهم من اتخاذ القرار المناسب.



وأشار مهدي إلى أن ذلك النوع من المعارض يعزز إنفاق المواطنين الموجه إلى قطاع الإنشاءات والذي يعد واحدا من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني الكويتي ما يعزز بالتبعية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت. ولفت إلى أن حركة قطاع الإنشاءات في الكويت يتحرك معها بالتبعية قطاعات أخرى متعددة ومغذية لها، ما يعني أن أي نشاط في هذا القطاع سيتبعه نشاط في قطاعات أخرى ما يؤثر إيجابيا على كل تلك القطاعات.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة زون، عبدالرحمن الساجر، إن النسخة الثالثة من المعرض جاءت لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين على توفير كافة حلول وخدمات البناء والتأثيث لبيت العمر تحت مظلة واحدة. وأشار الساجر إلى أن المعرض يوفر للعملاء ما يفكرون فيه من بدء التخطيط والبناء وصولا إلى التشطيبات والتأثيث تحت سقف واحد من خلال خيارات متنوعة وموثوقة من الشركات التي تقدم منتجات بأسعار تنافسية داخل المعرض.



وذكر الساجر أن المعرض يتيح لمن انتهى من البناء الحصول أيضا على خدمات التشطيب والتأثيث وفقا لخيارات متنوعة. وأفاد بأن المعرض يشارك فيه 3 بنوك كويتية تقدم الحلول التمويلية المناسبة للعملاء خلال فترة المعرض، وذلك حتى يمكن للعميل إنجاز كافة تعاقداته وإجراءاته في مكان واحد.



وذكر أن هناك خصومات خلال فترة المعرض تصل إلى 10 آلاف دينار للعملاء، إلى جانب سحب على سيارة بنهاية المعرض، وذلك إلى جانب الأسعار التنافسية التي يقدمها المعرض لرواده. وأوضح الساجر أن المعرض وفر مكانا ترفيهيا مخصصا للعملاء خلال فترة فعالياته، يمكن لهم اصطحاب عائلاتهم فيه وقضاء وقت ممتع في تجربة استثنائية يوفر خلالها مأكولات ومشروبات من بعض مقدمي خدمات الطعام داخل المعرض.