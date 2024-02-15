

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة على نظيره الشمال القطري 119-62 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ختام المرحلة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الآسيوي (السوبرليغ) لغرب آسيا عن منطقة الخليج، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، فيما حل الشمال في المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.



وفي مواجهة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تفوق المنامة البحريني على ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي 78-74، ليبسط سيطرته على صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما حل الفريق الإماراتي بالمركز الثالث بـ 9 نقاط وبفارق التسجيل عن كاظمة. وبحسب نظام البطولة، فإن الكويت والمنامة قد ضمنا مقعديهما في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي كاظمة ثاني المجموعة الثانية مع الريان القطري ثالث المجموعة الأولى، ويواجه المحرق البحريني ثاني المجموعة الأولى شباب أهلي دبي الإماراتي ثالث المجموعة الثانية، ليتأهل الفائزان إلى نصف النهائي وملاقاة الكويت والمنامة تواليا.



وبالعودة إلى المباراة، بسط كاظمة أفضلية واضحة على مجرياتها منذ البداية وحتى انتهاء الشوط الرابع، ولم يترك لضيفه الإماراتي فرصة لمجاراته، وقد تألق الأميركي كلينت تشابمان في صفوف الفائز بتسجيله 26 نقطة، واستحواذه على 19 كرة مرتدة (ريباوند).