

نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لعلوم الأرض، ورشة عمل «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الأرض والبيئة» بمشاركة 35 معلما ومعلمة من المشمولين في القسم الثاني للموسم الـ 14 لبرنامج «المدارس الخضراء» التربوي والتوعوي الذي تنظمه جمعية البيئة سنويا.



وأكدت أمين عام جمعية البيئة جنان بهزاد أن ورشة عمل «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الأرض والبيئة» تأتي استكمالا لدور برنامج «المدارس الخضراء» في التوعية والتعليم، مبينة أن تنظيم الورشة في نسختها الالكترونية عبر تطبيق «زووم» للوصول إلى اكبر عدد من المشاركين من المعلمين في وقت واحد وعزز ذلك مشاركة 35 معلما ومعلمة.



وذكرت بهزاد أن «استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الأرض والبيئة تشمل مجموعة واسعة من المجالات والتطبيقات وتقدم حلولا مبتكرة لفهم الأرض وخصائصها وطبيعتها من خلال برنامج «غوغل إيرث»، مشيدة بتعاون الجمعية الكويتية لعلوم الأرض من خلال مشاركة د.محمد نقي نائب رئيس الجمعية لتقديم ورشة العمل المشتركة متضمنة محاضرته العلمية الثرية عن «استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الأرض» عبر برنامج «غوغل إيرث».



من جانبه، قدم د.محمد نقي محاضرته العلمية ونماذج تطبيقية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات وعلوم الأرض والبيئة، مبينا أن برنامج «غوغل إيرث» يقدم العديد من الاستخدامات في مجال علوم الجيولوجيا نظرا لقدرته على عرض الصور الجوية والتضاريس والبيانات الجيولوجية بشكل متكامل، مبينا أنه قدم تحليل الصخور وتقديم تقديرات دقيقة لخصائص الصخور والتوقعات المعدنية والجيولوجية، واستكشاف المناطق الجغرافية المختلفة على سطح الأرض، والتعرف على التضاريس والسلاسل الجبلية والبراكين في دراسة لمنطقة المدينة المنورة والحرات فيها وذلك باستخدام الصور الجوية عالية الدقة والمعلومات ثلاثية الأبعاد.



ولفت د.محمد نقي إلى تفاعل المعلمين والمعلمات المشاركين في الورشة مع تطبيقات البرنامج مبدين عبر مداخلاتهم العديد من المحاور العلمية بهذا الخصوص، مضيفا انه قدم أمثلة على تحديد الطبقات الصخرية والتشكيلات الطبيعية مثل الجبال والوادي والسهول، وتحديد للمناطق المثيرة للاهتمام للبحوث الجيولوجية، والتخطيط للعمليات الاستكشافية والدراسات الجيولوجية في تلك المناطق.