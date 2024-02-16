أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم عن إطلاق وزارة العدل لخدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق (سهل) من خلال إتاحة امكانية (الاستعلام عن موعد جلسة) عبر خدمات الوزارة داخل التطبيق.



وقال كاظم في تصريح صحافي إن هذه الخدمة تتيح للمستخدم عبر تطبيق (سهل) معرفة تاريخ وموعد جلسات القضايا القادمة التي هو طرف فيها بالإضافة لعرض موقع المحكمة التي ستعقد الجلسة فيها على الخريطة.



وأكد أن التطبيق مستمر في إضافة خدمات جديدة للوصول إلى الرؤية الحكومية في التحول الإلكتروني الشامل، مشيرا إلى أن أعداد المستفيدين من التطبيق فاقت 1.6 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي مع أكثر من 30 مليون معاملة حكومية منجزة.