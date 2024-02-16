

يعقوب العوضي



تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، فيلعب القادسية من دون نقاط مع النصر برصيد نقطتين في الـ 5.00 مساء، بينما يواجه الكويت وله نقطتان القرين برصيد نقطة واحدة في الـ 7.00.



إلى ذلك فاز السالمية على الساحل بنتيجة ٣٩ - ٢٦ في المباراة التي دارت بينهما أمس ورفع السالمية رصيدة الى ٤ نقاط وبقي الساحل دون رصيد.



ويتطلع القادسية لتضميد جراحه بعد خسارته بالجولة الأولى أمام كاظمة 32-30، حيث لم يظهر الملكي بالصورة المطلوبة، كما يبحث النصر عن نقطتي المباراة خاصة بعد تعثره بالتعادل أمام الصليبخات في افتتاح البطولة 35-35.



أما الكويت حامل اللقب الكويت فبدأ حملته بفوز قوي وكبير على العربي 34-20 ويسعى اليوم لمواصلة مشواره أمام القرين الذي يعمل على بناء فريق للمستقبل ونجح في افتتاح البطولة بخطف نقطة من برقان بالتعادل معه 29-29 ورغم صعوبة المهمة فإن كرة اليد لا تعرف المستحيل.



من جانب آخر، توج فريق كاظمة بلقب بطولة الدوري العام للشباب تحت 19 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية الفاصلة على القرين 32-31، وجاء الكويت في المركز الثالث، وكان البطل والوصيف قد تعادلا بعدد النقاط (14 نقطة لكليهما) في نهاية الجولة الأخيرة من البطولة وحسب لوائح الاتحاد تقام مباراة فاصلة لحسم اللقب.



وبعد المباراة الختامية قام نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري وأمين السر المساعد عبدالله الذياب ومدير يد كاظمة عمر الملا ومدير يد القرين عبدالعزيز يالوس بتقديم الميداليات الى الفرق المتوجة وتسليم كأس البطولة للبرتقالي.