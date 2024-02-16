

الرياض - خالد المصيبيح



وجد النصر صعوبة بالغة في تخطي المتاريس الدفاعية التي وضعها أمامه لاعبو الفيحاء من خلال تواجد 5 مدافعين و4 في الوسط مهمتهم إحباط جميع المحاولات النصراوية المتوقعة لتصل نسبة استحواذ لاعبي النصر إلى 73% مقابل 27% للفيحاء حتى نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في كسر صمود لاعبي الفيحاء وتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (81) ليلعب النصر مباراة الإياب في ملعبه الأربعاء المقبل بفرصتي الفوز والتعادل من أجل التأهل إلى ربع نهائي بطولة أندية آسيا.



من جانب آخر، تستكمل اليوم وغدا لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي، حيث تقام اليوم 3 لقاءات، يعتبر لقاء ضمك السادس بالشباب الـ 11 هي الأقوى خاصة بعد أن رمم الشباب صفوفه بتعاقدات جديدة ربما تحسن من وضع الفريق وترتيبه المتأخر، بينما يطمح ضمك المدعوم بالأرض والجمهور في الوصول إلى مراكز المقدمة.

وفي نجران، يحل الأهلي الرابع ضيفا على الأخدود الـ 12 وما زال الأهلي يأمل في الوصول إلى المركز الثاني ومطاردة النصر، بينما ستكون آخر لقاءات اليوم بين الوحدة والطائي في مكة من أجل تعديل الوضع في الترتيب.

وغدا، يستضيف النصر في ملعبه الفتح السابع وما زال النصر متمسكا بحظوظه في المنافسة منتظرا تعثر الهلال المتصدر، فيما يلتقي الحزم مع الفيحاء وكل منهما يبحث عن الخروج من أزمة المراكز المتأخرة، بينما تختتم الجولة الأحد بلقاءين تم تأجيلهما بسبب مشاركة فريقي الهلال والاتحاد الآسيوية، حيث سيواجه الهلال الرائد بينما يلتقي الاتحاد فريق الطائي.