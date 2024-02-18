طلال الملا: الاتفاقية ليست صفقة تجارية بل شهادة تعزز من رؤيتنا المشتركة للمستقبل

المجموعة تحرص على تعزيز نهج الاستدامة ودمجها بعملياتها وقراراتها الإستراتيجية

أوليفر سبيرلينج: التعاون يمثّل خطوة محورية لتعزيز الوصول لحلول الطاقة المستدامة

نهدف معاً لتمكين المجتمعات بتوفير أحدث التقنيات ودعم رؤية الكويت لمستقبل صحي



أعلنت مجموعة الملا وشركة سيمنس عن توقيع اتفاقية توزيع ضمن عقد شراكة استراتيجية بين الشركتين الرائدتين في قطاعات أعمالهما، بهدف تعزيز قدرة الكويت على تطبيق وتنفيذ حلول الطاقة النظيفة في المستقبل وتحقيق رؤية الكويت في بناء أسواق للطاقة النظيفة المستدامة.



وبموجب شروط الاتفاقية ستصبح الملا الهندسية - العضو في مجموعة الملا وأكبر مقاول في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة لأكثر من 65 عاما من التميز التشغيلي، الموزع المعتمد لأكبر نطاق من شواحن السيارات الكهربائية المتنوعة بالإضافة إلى معدات شحن السيارات الكهربائية من شركة سيمنس الكويت.



وتم توقيع عقد اتفاقية التوزيع بين كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الكويت أوليفر سبيرلينج، وذلك خلال مراسم خاصة أقيمت مؤخرا في المقر الرئيسي لمجموعة الملا بمنطقة الشويخ.



وقد تم الإعلان الرسمي عن عقد الاتفاقية بحضور رئيس مجموعة الملا الهندسية أنفال نبيل الملا، ورئيس قطاع الخدمات الهندسية والصيانة في الملا الهندسية م.سامي طلعت، ومن جانب «سيمنس» حضر مراسم توقيع الاتفاقية نائب الرئيس الأول للمنتجات الكهربائية في «سيمنس الكويت» راجيشري تشافان، ونائب الرئيس المالية في «سيمنس الكويت» محمد كاتبجيوالا، ورئيس المبيعات في «سيمنس الكويت» روبندرا براساد.



تعزيز نهج الاستدامة



وتعليقا على هذا الإنجاز المهم والشراكة الاستراتيجية التي ستساهم بفاعلية في تغيير المستقبل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا: «يشرفنا ويسعدنا أن نعلن شراكتنا مع شركة سيمنس، الشركة العالمية الرائدة في حلول الطاقة المستدامة لتوزيع شواحن مبتكرة للسيارات الكهربائية في السوق الكويتي من خلال شركة الملا الهندسية إحدى شركات مجموعة الملا».



وأضاف الملا بالقول: «إن هذه الاتفاقية ليست صفقة تجارية وحسب، بل هي شهادة تعزز من رؤيتنا المشتركة نحو المستقبل وهي رؤية تخدم أهداف الحكومة الكويتية لبناء مستقبل أفضل بطاقة نظيفة ومستدامة».



وتابع: «انطلاقا من مبادئ المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها مجموعة الملا، لطالما حرصت المجموعة على تعزيز نهج الاستدامة ودمجها في جوهر عملياتها وقراراتها الاستراتيجية، ونحن مدركون تماما للدور المهم الذي تلعبه الطاقة الكهربائية في تشغيل محركات السيارات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة تقلبات المناخ وضمان بيئة صحية أكثر للأجيال القادمة».



خطوة محورية



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الكويت أوليفر سبيرلينج: «سعداء بإعلاننا عن البدء بهذه الرحلة الاستراتيجية مع مجموعة الملا، ويمثل هذا التعاون خطوة محورية لتعزيز إمكانية الوصول إلى حلول الطاقة المستدامة، ونهدف معا لتمكين المجتمعات بأحدث التقنيات ودعم رؤية الكويت لمستقبل صحي، وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بالابتكار في سوق التنقل الكهربائي سريع التطور».



وستمكن الاتفاقية «الملا الهندسية»، العضو في مجموعة الملا والشركة الرائدة في توزيع حلول البنية التحتية للطاقة والكهرباء، من تقديم استشارات شاملة لشحن السيارات الكهربائية واتفاقيات تصميم وتركيب وخدمة، حيث ستكون بموجب هذه الاتفاقية إحدى أكبر المزودين الموثوقين للحلول المتكاملة القادرين على إدارة مشاريع شحن المركبات الكهربائية من الشبكة إلى المركبة.



وفي المرحلة الأولى من تنفيذ الشراكة، ستقوم شركة الملا الهندسية بتوزيع مجموعة شحن التيار المتردد لمعدات شحن المركبات الكهربائية من شركة سيمنس والتي يستخدمها مشغلو نقاط الشحن ومقاولو المشاريع الكهربائية، وسيشمل الطلب الأول VersiCharge 7kw–22kw AC وSICHARGE CC 22kW AC للشحن التجاري.



بناء مستقبل مستدام



وتمثل هذه المناسبة المهمة، خطوة استثنائية إلى الأمام في خطة الكويت نحو بناء مستقبل صحي ومستدام، ومن خلال هذه الشراكة مع شركة سيمنس، فإننا نجعل تكنولوجيا شحن السيارات الكهربائية المبتكرة في متناول المواطنين في الكويت، مما لن يؤدي فقط إلى تسريع اعتماد السيارات الكهربائية فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى بناء بنية تحتية قوية تدعم وتشجع وسيلة النقل المبتكرة النظيفة والمستدامة. تخيل شوارع الكويت مليئة بسيارات خالية من الانبعاثات والضوضاء ومدعومة بطاقة نظيفة مولدة من مصادر متجددة. هذا هو المستقبل الذي نعمل من أجله، ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في هذا الاتجاه.



في مجموعة الملا، نحن على ثقة بأن هذه الشراكة لن تعود بالنفع على شركائنا فحسب، بل ستساهم أيضا بشكل كبير في الرفاه البيئي والاقتصادي في الكويت. ومن خلال توفير حلول شحن المركبات الكهربائية الموثوقة والتي يمكن الوصول إليها، فإننا نعمل على تمكين المواطنين الكويتيين من اتخاذ خيارات مستدامة لأنفسهم ولأسرهم. كما أننا نمهد الطريق نحو مستقبل صحي جديد وخلق فرص عمل في قطاع السيارات الكهربائية المتطور.