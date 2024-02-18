

أعلن النادي البحري الرياضي عن فتح المجال لمنتسبي الأندية الملغى إشهارها من لاعبي الرياضات البحرية، بمختلف أنواعها ولكل الأعمار في الانضمام إلى النادي، وذلك لمزاولة رياضاتهم المحببة، وصقل وتنمية قدراتهم ومواهبهم، والمحافظة على لياقتهم، وتهيئة كافة الأجواء الرياضية المناسبة لهم إلى جانب زملائهم لاعبي وأبطال النادي، ولمنحهم الفرص الكاملة للمشاركة في البطولات المحلية والخارجية، وتمثيل بلدهم الكويت خير تمثيل، وذلك وفق الأطر القانونية وعبر أجهزة فنية وتدريبية متميزة.



وأشار أمين السر العام خالد الفودري إلى أن النادي المشهر رسميا منذ العام 1966، يهمه احتضان البراعم والشباب الكويتي، لممارسة رياضاتهم البحرية بصفته الهيئة الرياضية المشهرة رسميا والمعتمدة من قبل الهيئة العام للرياضة في إدارة وممارسة أنشطة الرياضات البحرية في الكويت.