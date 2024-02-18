مريم بندق

قال مصدر في تصريحات لـ " الأنباء" إن توفير كوادر وطنية في تخصص الأمن السيبراني يحتاج إلى عمل منظم وتعاون أكثر من جهة.

هذا و أكد ديوان الخدمة المدنية على أهمية التحول الكامل نحو السيبرانية ، وذلك لتأمين البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات من التهديدات والهجمات الفيروسية واستراتيجية التعامل والحماية القانونية لها.

جاء ذلك في تصريح للديوان اليوم عن البرنامج التدريبي الذي عقده خلال الفترة من 11 حتى 15 الجاري بهدف تنمية معارف المشاركين من الفئة التخصصية العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية .