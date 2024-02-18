مجلس إدارة "مؤسسة البترول" قام بزيارة تفقدية لمشروعي الإنتاج الجوراسي 4 و 5





قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود وعدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بزيارة تفقدية لمشروعي الانتاج الجوراسي 4 و 5 الذي تنفذه شركة نفط الكويت في حقل الروضتين وأم نقا بشمال الكويت.

وكان باستقبال الوفد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان وعدد من المسؤولين في الشركة، حيث اطلع الوفد الزائر على آخر التطورات في هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة لدولة الكويت وآخر الاستعدادات الجارية لتدشينه رسميا في الفترة المقبلة.

وخلال الزيارة أثنى أعضاء الوفد الزائر على الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في هذا المشروع الذي يعتبر من الأضخم على صعيد القطاع النفطي الكويتي حيث يعتبر جزءا أساسيا من استراتيجية 2040 التي تبنتها مؤسسة البترول الكويتية وسيقدم مساهمة كبرى لهدف زيادة إنتاج الغاز الحر في الكويت وتقديم منتجات نوعية للأسواق العالمية حيث إن النفط الخفيف والغاز الحر يشكلان تحديا هائلا لجميع الدول وذلك لصعوبة استخراجهما والتعقيدات الكثيرة التي تتكون منها المكامن.

ورغم كل الظروف الصعبة والتي زادت التحديات فيها مع اندلاع الحرب الاوكرانية الروسية وزيادة أسعار المواد وتكاليف الشحن وفترات الاغلاق في الصين بسب فيروس كورونا إلا ان شركة نفط الكويت نجحت في الانتهاء من أعمال البناء والتشييد في الوقت المحدد وبدون اي حوادث تذكر وبدون اي أوامر تغييرية على العقد بالرغم من حجم المشروعين الكبير والتعقيدات الفنية لهما.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود عن فخره واعتزازه بالعاملين على المشروعين وتفانيهم في انجاز تلك المشاريع بالوقت المحدد رغم التحديات الخارجة عن الارادة، موضحا ثقتة بالطاقات الشبابية التي عملت بجهد واجتهاد لإنجاز تلك المشاريع الحيوية.

ومن ناحيتة، شكر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت احمد جابر العيدان اعضاء مجلس الادارة على ثقتهم بأبناء شركة نفط الكويت و منحهم الدعم الدائم لموظفي القطاع النفطي بما يعود بالمنفعة لكل من الشركة ودولة الكويت على حد سواء، مبينا ان الجهود الجماعية التي قام بها الموظفون لإنجاح هذا المشروع جاءت نتيجة دعم الادارة العليا وايمانهم بموظفي القطاع النفطي.

ويتميز المشروعان بالعائد الاقتصادي الكبير بالنسبة للشركة والقطاع والكويت بشكل عام حيث يكتسب العاملون في القطاع النفطي خبرات جديدة، كما يتيح للنفط الكويتي الخفيف الدخول إلى أسواق جديدة ويخلق فرصاً وظيفية عديدة وواعدة للشباب الكويتيين.

وقد تم البدء بعمليات التشغيل لآخر محطات الإنتاج الجوراسي JPF 4 و JPF 5 في شمال الكويت والتي بدورها تضيف 320 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز المصاحب و 100 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف. حيث ستزيد تلك المنشآت الطاقة الانتاجية من 630 مليون قدم مكعبة من الغاز حاليا لتصل الى 950 مليون قدم مكعبة من الغاز في المستقبل القريب.

وقد كان دور الكوادر الكويتية مهما وأساسيا منذ بداية العمل في المشروع وتحديداً منذ الدراسات الأولية للحقل مروراً بالتصاميم الهندسية والعقود ومن بعدها تدشين وبناء المشروع حتى تشغيله وبدء الإنتاج الفعلي منه.

وقد استخدمت شركة نفط الكويت في هذا المشروع عدة تقنيات حديثة في وحدات تحلية الغاز ووحدات استخراج الكبريت لتسهيل عملية معالجة الغاز الحمضي، ولا يزال العمل مستمرا على مدار الساعة لإنجاز اختبارات الاداء والبدء في مرحلة التشغيل والصيانة بما يظهر تفاني العاملين وأن القطاع النفطي قيادة وعاملين يتحدون كافة الظروف ويواصلون ممارسة عملهم من دون تقصير على الإطلاق.