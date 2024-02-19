عبدالعزيز الفضلي



عقدت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان اجتماعا مع رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي لمناقشة الأمور المستجدة حول بصمة المعلمين في المدارس.



وأكدت الحمدان أن متطلبات المرحلة المقبلة من تطبيق البصمة تحتم على وزارة التربية إشراك أهل الميدان التربوي والأخذ بملاحظاتهم والوقوف بشكل أقرب على احتياجاتهم ومتطلباتهم ودراستها ليتم توجيه الجهود والموارد بشكل أكثر فاعلية، وهي خطوة مهمة تسبق مرحلة التطبيق الفعلي.



وأشارت الحمدان الى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كل الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بتفعيل البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف في وزارة التربية.



وقد حضر الاجتماع كل من الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع، والوكيل المساعد للتعليم الخاص النوعي د.سلمان اللافي، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية فيصل الجطيلي، ومختصين من إدارة نظم المعلومات والشؤون الإدارية. من جانب آخر، وفيما بدأت وزارة التربية عبر موقعها الإلكتروني بفتح باب التسجيل لطلبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات والذي سيستمر حتى 31 مارس، أعلنت وكيلة التنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي عن بدء الاختبارات التحريرية للطلبة المشاركين في برنامج مع الطلبة الإذاعي والتلفزيوني على كأس صاحب السمو الأمير، وذلك اعتبارا من اليوم 19 الجاري للصفين الثامن والتاسع للبرنامج الإذاعي لـ 4 طلاب وطالبات للمرحلة المتوسطة بنين وبنات.



وأوضحت العنزي في كتاب، تلقت «الأنباء» نسخة منه، ان اختبارات برنامج مع الطلبة التلفزيوني لمدارس المرحلة الثانوية للصفين 11 و12 ستكون يوم غد الثلاثاء 2024/2/20 لمدارس المرحلة الثانوية بنين/ بنات ولـ 5 طلاب وطالبات، على أن يكون جميع الطلبة المشاركين كويتيي الجنسية + إحضار صورة البطاقة المدنية، مشيرة إلى ان موعد الاختبار من الساعة 10 حتى 11 صباحا، وسيكون مقر اختبار للبنين «المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية» مبنى إدارة التعليم الديني. ومقر الاختبار للبنات «المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية» مبنى إدارة التعليم الديني.



من جانب آخر، استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني رئيسة المشروع الوطني التنموي (أتمنى) الشيخة حصة الصباح لتنمية التعليم لطلبة المرحلة الثانوية بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي. وقالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي إن هذا المشروع يعتبر مشروعا قيميا تطوعيا مستداما يهدف إلى تعزيز وتنمية الهوية الوطنية ويعتبر من أهم المشاريع التربوية التي تخدم العملية التعليمية سواء للمعلمين أو الطلبة. وأضافت العنزي انه تم وضع مذكرة تعاون وشراكة اجتماعية تطوعية بين وزارة التربية والمشروع التطوعي (أتمنى) بشأن احتضان الشباب وتدريبهم، موضحة أنه تم تعميم المشروع على جميع مدارس وزارة التربية بالكويت، وذلك لتسهيل عمل المشروع بجميع مرافق وزارة التربية.



وفي الختام، قدمت رئيسة المشروع الوطني الشيخة حصة الصباح درعا تذكارية الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني.