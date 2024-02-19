حصدت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية جائزة الاعمال الوطنية عن اعلان «أبشري بالزود يا كويت» لعام 2023 في حفل جائزة الكويت للإبداع بدورتها الحاديــــة عشــــرة.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي مطلق الزايد ان شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تحرص على الاحتفال بالأعياد الوطنية ومشاركة فرحة الأعياد وبث الروح الوطنية بين شعبنا الحبيب وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة من خلال تقديم عمل فني مميز يحمل كل معاني حب الوطن معبرا عن الهوية الوطنية وجاء العمل الفني «أبشري بالزود يا كويت» حاصدا جائزة الكويت للإبداع عن فئة الاعمال الوطنيــــة لعام 2023 بالملتقى الاعــــلامي العربي.



وأضاف الزايد: فوزنا بالجائزة يمثل واجبنا وقيمنا وحرصنا على تقديم عمل فني يقدم رسالة وطنية، نشارك من خلاله احتفالات الكويتيين واعتزازهم بالوطن وحرصهم على تقدمه وازدهاره، معربا عن سعادته بالجائزة وهى تعد انعكاسا للإقبال الكبير على مشاهدة العمل الفني والحرص على مشاهدة ما تقدمه «المطاحن» من جديد حيث تحولت تلك الأعمال إلى لوحات فنية وطنية راسخة في ذاكرة الأجيــــال.



وتحرص شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات والأعياد الوطنية، وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتهــا الاجتماعية.