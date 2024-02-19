تفخرOoredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، بتعاونها مع جامعة الكويت كراع رئيسي للاحتفالات باليوم الوطني، والتي أقيمت في حرم جامعة الكويت بمنطقة الشدادية.



وتحت شعار «دمت يا بلدي فخرا وللعلم مهدا»، شهدت الفعالية إقبالا كبيرا حيث اجتمع الآلاف من الطلاب وأفراد المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.



وفي مشهد يعكس التفاني في التواصل المجتمعي وإثراء الثقافة، تألقت Ooredoo الكويت بين أكثر من 50 مؤسسة مشاركة في هذه الفعالية. هذا، وقد حظي الحضور بيوم مليء بالموسيقى الكويتية والعروض المثيرة والاحتفالات الوطنية الاحتفالات، والتي أقيمت في كل من قاعة الدانة والحديقة الرئيسية لجامعة الكويت.



من بين أبرز النقاط التي لفتت الانتباه في الحدث كانت رعاية ومشاركة Ooredoo، حيث قدمت نموذجا رائعا في الالتزام بدعم الفعاليات الثقافية وتعزيز الشعور بالفخر والانتماء لهذا البلد الحبيب.



واستقطب الاحتفال مشاركين وحشودا من جميع الأعمار، حيث شهد ظهور شخصيات كويتية مرموقة ومسيرة واستعراضات حية لمجموعات من الأطفال مزينين بالزي الوطني وعرض لسيارات كلاسيكية. كما أضافت المسابقات الحية جوا استثنائيا من الإثارة لجميع الحاضرين.