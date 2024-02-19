دارين العلي



يعقد مسؤولو قطاع محطات القوى الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء، اجتماعا خلال الفترة القريبة المقبلة مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لمناقشة آلية تنفيذ مشاريع محطات القوى خلال الفترة المقبلة. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الأنباء» إن الاجتماع سيتناول المشاريع التي سيتم تنفيذها عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بنظام IPP أو المشاريع التي ستقوم بطرحها الوزارة.



وفي سياق منفصل، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة ودراسة طلبات اعتماد الشركات والمصانع ذات العلاقة لأنشطة الوزارة المختلفة برئاسة مدير إدارة الأعمال الكيماوية في قطاع تشغيل وصيانة المياه م.سارة المطيري.



وتختص اللجنة بـ 6 مهام رئيسية، هي:



1- دراسة ومراجعة وثائق كشوف التأهيل للشركات المحلية والأجنبية المحالة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



2- تلقي ومراجعة ودراسة طلبات اعتماد وتأهيل الشركات والمصانع (المحلية والأجنبية) بالأنشطة المختلفة بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع القطاع المختص.



3- تحدد اللجنة الشروط والمعايير الخاصة في شأن إجراءات تقديم طلبات التأهيل والاعتماد والتجديد المقدمة من الشركات والمصانع وتحديد مواعيد تقديمها بصفة دورية.



4- مراجعة جميع قوائم التأهيل السابقة المعتمدة في الوزارة والتي مضى على اعتماد تأهيلها أكثر من عامين لمعرفة ومتابعة مدى التزام الشركات والمصانع بالضوابط المقررة للتأهيل وفقا لكراسات الأسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.



5- دراسة وثائق ومتطلبات وكراسة وشروط التأهيل الواردة من قطاعات الوزارة وصياغتها بالشكل النهائي.



6- دراسة وتوحيد الأسس والمعايير والشروط الفنية الواردة من القطاعات المختصة واعتمادها من قبل اللجنة.