

منصور السلطان



سيطر رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي فجر أمس، على شخصين متعاطيين وبحوزتهما كوكتيل من المواد المخدرة خلال مرورهما على نقطة تفتيش على طريق أم الهيمان بعدما حاولا دهس عسكريين.



وفي التفاصيل، أنه خلال قيام رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي فجر أمس بنقطة تفتيش على طريق أم الهيمان، صادف مرور سيارة بها شخصان اتضح أنهما بحالة تعاط، وخلال الطلب منهما النزول من السيارة حاولا الهرب ودهس العسكريين الذين استطاعوا السيطرة عليهما وإجبارهما على التوقف، حيث ألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر على كمية من المواد المخدرة عبارة عن (حشيش- شبو ـ كيميكال ـ حبوب مخدرة) وأدوات التعاطي.



هذا، وتمت إحالة المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



من جهة اخرى، ضبط رجال دوريات اسناد مديرية أمن الجهراء مساء أمس مواطنا من أرباب السوابق بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة على طريق السالمي.



وضبط المواطن عقب الاشتباه بسيارة متوقفة على جانب الطريق، وبتفتيشه احترازيا تم العثور على حشيش وشبو وكيميكال وحبوب مخدرة وأدوات للتعاطي.



هذا، وتم اقتياد المواطن والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.