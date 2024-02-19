

عبدالكريم أحمد



علمت ‏«الأنباء» أن وزارة الداخلية بصدد تدشين تطبيق هاتفي يختص باستقبال الاقتراحات والبلاغات والشكاوى المختلفة.



وذكر مصدر أن الجهة المختصة في الوزارة تعكف على تجهيز التطبيق تمهيدا لإطلاقه قريبا بحيث يعمل على جميع الأجهزة الهاتفية.



وأوضح المصدر أن التطبيق يهدف إلى مواكبة التقدم في وسائل التواصل الرسمي، ولإنشاء جسر تواصل سريع بين الجمهور والوزارة.



وأشار إلى أن الوزارة تضع نصب عينيها استقبال التطبيق للشكاوى والبلاغات المرصودة عبر كاميرات الهواتف بهدف التقليل من ظاهرة تصوير ونشر المقاطع التي من شأنها إبراز المظاهر السلبية والتشهير بالآخرين.



من جهة اخرى، دعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الإعلاميين والصحافيين المكلفين بتغطية تخريج الدفعة 31 من الطلبة الضباط الجامعيين في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية إلى التواجد اليوم أمام صالة أفراح أبورمية بمنطقة الأندلس، ليتم نقلهم إلى مقر الأكاديمية لحضور وتغطية الحفل.