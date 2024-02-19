عبدالعزيز الفضلي



تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، تستضيف جمعية الكشافة الكويتية وبالتعاون مع الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات ملتقى الكويت لتكريم رواد ورائدات الوطن العربي وذلك خلال الفترة من 23 حتى 27 الجاري.



وقال امين عام جمعية الكشافة الكويتية ابراهيم العيد، في تصريح صحافي، ان الملتقى سيقام برعاية رئيس مجلس إدارة مبرة البغلي للابن البار ابراهيم البغلي على مدى ثلاثة ايام بدءا من السبت المقبل، مشيرا إلى انه سيتم خلاله تكريم اكثر من 100 رائد ورائدة من مختلف الدول العربية والذين لهم تاريخ حافل بالانجازات على مستوى الوطن العربي في الحركة الكشفية والارشادية.



وذكر العيد ان الملتقى سيتضمن العديد من الفعاليات والانشطة منها اجتماع لرؤساء اللجان الفنية بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات واجتماع لرؤساء الرابطات مع أعضاء اللجنة التنفيذية وكذلك اجتماع لاعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات اضافة إلى اجتماع الرائدات مع الامين العام المساعد لشؤون الرائدات بالاتحاد.



وأضاف انه سيقام ايضا معرض وندوة تثقيفية صحية اضافة إلى قيام الوفود العربية المشاركة في الملتقى برحلة إلى «مكشات 2» (جسر الشيخ جابر الأحمد) ومن ثم زيارة لمتحف الرائد الفلكي عادل السعدون، مشيرا إلى انه ستتوجه الوفود بعد ذلك إلى مزرعة البغلي بمنطقة الوفرة بدعوة من العم ابراهيم طاهر البغلي.



وأعرب العيد عن بالغ شكره وتقديره لمجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية وفي مقدمته رئيس الجمعية د.عبدالله الطريجي الذي ساهم بشكل كبير على تذليل جميع الصعاب من اجل إقامة هذا الملتقى ضمن احتفالاتنا بالاعياد الوطنية، مثمنا كذلك رعاية العم ابراهيم طاهر البغلي للملتقى، متمنيا في الوقت نفسه التوفيق والنجاح لجميع العاملين في هذا الحدث الوطني المهم.