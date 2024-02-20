

عبدالعزيز الفضلي



تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، وبحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د.سلمان اللافي، ومدير الشؤون الإدارية والفنية بمنطقة العاصمة التعليمية فهد الحيان، ومدير إدارة الأنشطة التربوية بالإنابة في منطقة العاصمة مطلق المطيري، جرى في بهو ديوان عام الوزارة افتتاح معرض تحدي القراءة العربي لمنطقة العاصمة التعليمية الذي يحمل عنوان «بالقراءة نسمو».



وقال مدير الشؤون الإدارية بمنطقة العاصمة التعليمية فهد الحيان، في الكلمة التي ألقاها بالإنابة عن مدير عام منطقة العاصمة التعليمية، ان مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المتمثلة بتحدي القراءة تعكس التزامها بتعزيز ثقافة القراءة وتشجيع المجتمع على انتشارها من خلال الفعاليات التي تقام ضمن أنشطة المسابقة.



وأعرب الحيان، عن شكره وتقديره العميق لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.د.عادل العدواني ومن يمثله في افتتاح المعرض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د.سلمان اللافي ومنطقة العاصمة التعليمية وجميع المشاركين من إداريين ومعلمين وطلاب.



من جهته، ذكر مدير إدارة المكتبات ومنسق عام مبادرة تحدي القراءة أحمد الماجدي أن مبادرة تحدي القراءة تعد أكبر مشروع أطلقه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر إلزام مليون طالب وطالبة بقراءة 50 مليون كتاب في السنة الأولى، وازداد العدد ليبلغ هذا العام ما يقارب 24 مليون طالب وطالبة، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في دولة الكويت بلغ 130 ألف طالب وطالبة، يتنافسون على لقب بطل تحدي القراءة لتمثيل دولة الكويت في التصفيات النهائية في دبي، لافتا إلى أن المنافسة تشتمل على ثلاثة ألقاب، لقب بطل تحدي القراءة ولقب المدرسة المتميزة ولقب المشرف المتميز.



بدورها، ذكرت موجهة المكتبات والمشرف العام لمبادرة تحدي القراءة العربي بالإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية أفراح المطوطح أن معرض تحدي القراءة المقام بوزارة التربية تحت عنوان «بالقراءة نسمو» يهدف إلى تعزيز الوعي العام بأهمية القراءة وتسليط الضوء على الأنشطة المقامة من قبل أمناء المكتبة ومعلمي اللغة العربية لتشجيع الطلاب على القراءة.