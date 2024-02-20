

استقبل عميد كلية الدراسات العليا بالإنابة د.أحمد المخيال الخبيرة الزائرة أ.د راجا مزنة حسين من جامعة السلطان قابوس لتقييم مشروع الماجستير في التصميم التعليمي والتكنولوجيا وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس قسم المناهج وطرق التدريس د.نهى الرويشد ود.غدير المطيري مدير برنامج الماجستير في هندسة الكمبيوتر.



وهدفت الزيارة إلى تقييم ومناقشة مستجدات مشروع الماجستير في التصميم التعليمي والتكنولوجيا.



بداية، عبرت أ.د راجا عن سعادتها وامتنانها لخوض تجربة التقييم بعد ممارسة أكاديمية امتدت لأكثر من ثلاثين سنة ما بين ماليزيا وسلطنة عمان.



وأشادت بالمباني الجامعية المبهرة ـ في مدينة صباح السالم الجامعية ـ والتي تساهم في توفير بيئة إيجابية للطالب تشجعه على التعلم، وعلى الجهود المبذولة لتطوير مشروع البرنامج.



ومن خلال زيارتها لكلية التربية والاطلاع على تفاصيل المشروع وتبادل الحديث مع طلبة البكالوريوس والدراسات العليا، استعرضت مجموعة من المقترحات كأهمية أن تكون هناك محاضرات عن طريق المنصات الإلكترونية وعدم اقتصار الدراسة على المحاضرات التي تتطلب حضور الطلبة إلى الفصول الدراسية وذلك لمواكبة طرق التدريس الحديثة من جهة ولسلاسة حضور الطلبة من أي مكان من جهة أخرى، خاصة أن معظمهم لهم أبناء أو قد تواجههم بعض الظروف التي تمنعهم من الحضور للفصول الدراسية.



وأشارت إلى أهمية تفعيل نظام التعلم النشط والذي يساعد الطلبة على العمل الجماعي باستخدام مساحات وأثاث متحرك، كما أكدت على أهمية البرنامج الذي يحتاجه الميدان العالمي في عصر التكنولوجيا والتطور المستمر.