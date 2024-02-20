قال سفير دولة قطر لدى البلاد علي آل محمود إن زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لدولة قطر تأتي تعزيزا للعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر بدولة الكويت. وأكد السفير آل محمود في تصريح لـ«كونا» بمناسبة الزيارة عمق وتجذر العلاقات القطرية الكويتية على كل المستويات والتي قوامها التاريخ المشترك ووحدة المصير. وأضاف أن القيادتين السياسيتين الحكيمتين حرصتا على الدفع والارتقاء بتلك العلاقات إلى مستويات أرحب من التكامل والتعاون المشترك على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتنسيق المشترك في الملفات الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل الزيارات بشكل دائم على أعلى المستويات.



وبين أن العلاقة مع دولة الكويت تتصدر سلم أولوياتنا واهتماماتنا بتوجيهات «من صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وستظل هذه التوجيهات نبراسا نقتدي به في العمل على ترقية وتطوير هذه العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، فأنا في بلدي الثاني الكويت هذا البلد الذي يكن أهله كل المحبة والتقدير والاحترام لدولة ولشعب قطر».



وأشاد بالتنسيق الوثيق بين الحكومتين في كل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ظل القيادة السياسية الحكيمة في كلا البلدين لما فيه مصلحة وتقدم ورخاء الشعبين الشقيقين.



وفي الجانب الاقتصادي قال السفير آل محمود إن بلاده وقعت مع الكويت في يناير 2020 اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة 15 عاما لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى دولة الكويت.



وأضاف أن تلك الاتفاقية أسهمت في تعزيز العلاقة مع دولة الكويت بما يعكس متانة هذه العلاقة والالتزام في دعم الشراكة بينهما وتطويرها وتنميتها كما أنها تؤكد على العلاقات الأخوية القوية والثابتة بين الكويت وقطر.



وأكد أن تلك العلاقات أدت إلى تطور مستمر بالتعاون بين رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص حيث تعمل على تقوية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في كلا البلدين، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والشراكة والاستثمار في القطاعات كافة.



وفيما يتعلق بالمجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والعلمية والرياضية وغيرها، قال السفير القطري إنها شهد تطورا ملحوظا ومتناميا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث نظمت دولة قطر خلال عام 2023 ومطلع عام 2024 الكثير من المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية من بينها معرض (إكسبو الدوحة 2023 للبستنة) في الفترة من 2 أكتوبر 2023 حتى 28 مارس 2024 والذي تشارك فيه دولة الكويت بجناح مميز يشهد إقبالا كبيرا من الزوار.