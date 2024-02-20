آلاء خليفة



أعلنت كلية القانون الكويتية العالمية تنظيم ملتقى الكويت القانوني بنسخته الثالثة، يومي 21 و22 فبراير الجاري برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب، ومشاركة ممثلين عن وكالة ضمان جودة التعليم العالي QAA البريطانية بمناسبة حصول الكلية على تجديد الاعتماد الأكاديمي منها.



ويأتي تنظم الكلية لملتقى الكويت القانوني سنويا، إيمانا منها بدورها الريادي في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي، ويدعى للمشاركة في فعالياته عدد كبير من الشخصيات المهمة في الكويت والخليج والدول العربية. ويشكل الملتقى تجمعا سنويا، يشارك فيه العاملون في الشأن القانوني والمتعاملون معه في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى القطاع الخاص، وهو يهيئ الفرصة أمام المشاركين لمتابعة المستجدات في الشؤون القانونية، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه علوم القانون وتطبيقاتها وخدماتها على المستويات والقطاعات كافة.



جلسات الحوار الثقافية



يشمل ملتقى الكويت القانوني خمس جلسات حوارية ثقافية كالآتي:



- التعليم القانوني في دول الخليج العربية.



- هل ساعد تعدد الأجهزة الرقابية على إنهاء الفساد الإداري والمالي؟



- مراجعات للتقسيم الإداري للدولة.



- التنسيق المطلوب بين قوانين خطة التنمية طويلة المدى والخطط السنوية مع برنامج عمل الحكومة.



- الابتكار في قطاعي العدالة والقانون.



ورش العمل



كما يشمل ملتقى الكويت القانوني خمس ورش عمل وهي:



- نحو مستقبل وظيفي متميز.



- خريج القانون في القطاع النفطي.



- خريج القانون في إدارة الفتوى والتشريع.



- خريج القانون في القطاعين المصرفي والتأمين.



- خريج القانون في الإدارة العامة للتحقيقات.



المعرض القانوني والفرص الوظيفية وانطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقوم به كلية القانون الكويتية العالمية بدعم الشباب للدخول إلى سوق العمل العام والخاص، فإن المعرض يساعد الباحثين عن العمل من الخريجين والمتوقع تخرجهم على تعرف الجهات الرائدة في سوق العمل الوطني وطرق التواصل معها، كما يعرف الجهات المشاركة التي تستقبل هؤلاء الباحثين عن العمل برغباتهم الوظيفية وتطلعاتهم وطموحاتهم.



ويضم الملتقى معرضا قانونيا، يشهد مشاركة واسعة، من عدة جهات حكوميـــة وشركــــــات ومؤسسات، كما يضم 8 أجنحة متخصصة وهي: منتجات قانونية، خدمات قانونية إلكترونية، كليات قانون، منظمات أهلية، مكاتب محاماة، مراكز أبحاث وتدريب، منظمات قانونية دولية، دور نشر ومكتبات.



مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية



ويتبع مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية المنظم لهذا الملتقى، كلية القانون الكويتية العالمية، وقد أنشئ في عام 2011، وهو يتولى تقديم خدمات استشارية وبرامج تدريبية في العلوم القانونية والعلوم ذات الصلة بها، بالإضافة إلى تنظيم ندوات علمية وبحثية في المجالات القانونية والدستورية والجنائية والشرعية والحوكمة والعلوم المرتبطة بالقانون، ويرتبط المركز بعلاقات شراكة وتعاون مع مراكز مماثلة وشبيهة ومع شركات استشارية داخل الكويت وخارجها.