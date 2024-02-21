

بيروت ـ خلدون قواص ـ عامر زين الدين



شدد رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي محمود قدور على «ضرورة عقد قمة روحية في الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان، والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لتفعيل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتنظيم عمل مؤسسات الدولة».



كلام قدور جاء اثر زيارتين قام بهما إلى دار الفتوى للقاء مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ومشيخة العقل للقاء الشيخ د.سامي ابي المنى، على رأس وفد من اركان المجلس.



واستهل قدور جولته بلقاء شيخ العقل قائلا «أكدنا في هذا اللقاء المبارك على ضرورة عقد قمة روحية في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان، كما أكدنا على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية لما لذلك من تفعيل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتنظيم عمل مؤسسات الدولة. اما جنوب لبنان وفلسطين فدائما في الوجدان حيث اننا نشجب ونستنكر الصمت العالمي حول ما يجري من اعتداءات وتوسيع لهذه الدائرة من قبل العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان وعلى غزة ورفح ودمشق، فلابد من موقف صارم وحازم يوقف هذا العدو الغاشم عند حده».



وأكد قدور، بعد لقائه المفتي دريان، ان الاعتداء الصهيوني على جزء من لبنان هو اعتداء على كل لبنان، حيث ان السيادة لا تتجزأ، فالدفاع عن جزء من لبنان هو دفاع عن كل لبنان.



ورأى ان العدو الإسرائيلي الذي يوسع من دائرة اعتداءاته على لبنان وفلسطين وسورية بارع في القتل، وفاشل في القتال، لكنه يهرب إلى الامام، والدول الغربية تسعى للحفاظ على ماء وجهه الذي أريق تحت أقدام المقاومين.



وأبدى الشيخ قدور تفاؤله بالدور الذي تقوم به اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان، املا ان تحقق اجتماعات اللجنة الخماسية الغاية المرجوة من اللقاءات التي تقوم بها للخروج بنتائج إيجابية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية كي ينتظم عمل مؤسسات الدولة.