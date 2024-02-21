

شاركت جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة ـ إدارة الإرشاد الأكاديمي في مجموعة من المعارض التعليمية التي أقامتها وزارة التربية بمختلف المحافظات التعليمية في عدد من الثانويات للطلبة المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية، لمعرفة كل ما يحتاجونه للمرحلة القادمة من حياتهم التعليمية، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تخص الطالب وما يهمه لقبوله في جامعة الكويت.



وتضمنت مشاركة إدارة الإرشاد الأكاديمي بالمعارض التي أقيمت في ثانوية الواحة وثانوية آمنة بنت الأرقم وثانوية أم عامر الأنصارية وثانوية الجاحظ وثانوية جاسم الخرافي وثانوية الروضة وثانوية صالح شهاب وثانوية ماريا القبطية وثانوية صباح السالم وثانوية سعاد الرضى.