

تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، والقائم بأعمال عميد كلية التربية د.عيسى البلهان، والقائم بأعمال عميد كلية الآداب د.عبدالمحسن المدعج، نظمت كلية التربية وكلية الآداب احتفالية ذكرى العيد الوطني والتحرير وذلك يوم الاثنين 19 الجاري في الساحة الخارجية للكلية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وبهذه المناسبة، ذكرت القائم بأعمال رئيس قسم الوسائل التعليمية بكلية التربية د.هبة الدريهم أن عدد الجهات المشاركة بهذا الاحتفال وصل إلى أكثر من 120 جهة خارجية ما بين وزارات دولة وقطاعات خاصة وسفارات دول لمشاركتنا هذه الفرحة.



وتضمنت الاحتفالية معرضا شاركت به أقسام الكلية والعديد من المسابقات والأنشطة والجوائز.