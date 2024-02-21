أكد نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني م.دعيج العتيبي حرص الكويت على مد جسور التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في شتى المجالات الفنية والقانونية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به العتيبي لـ «كونا» عقب اجتماعه مع مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط محمد أبوبكر خلال مؤتمر الملاحة الجوية الدولي الذي تنظمه «إيكاو» في العاصمة المصرية القاهرة.



وأوضح أنه وفي سياق مواكبة الكويت متطلبات الطيران وآخر ما توصلت إليه صناعة الملاحة الجوية عالميا تم بناء مدرج ثالث جديد في مطار الكويت الدولي وتركيب أجهزة ملاحة حديثة وبناء برج مراقبة جديد، إضافة إلى توفير جهاز جديد للمحاكاة (سيميوليتر) يعتبر الأحدث بالمنطقة لتدريب العاملين بالبرج.



وأضاف أنه تم تطوير أحدث الاجهزة العالمية المعتمدة للملاحة وتركيبها لمساعدة الطائرات في الهبوط كما تم تنفيذ عقود لتطوير أجهزة الأرصاد الجوية بغية توفير بيانات تساعد الطيارين خلال مهامهم مثل بيانات الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة والرؤية وسرعة الرياح.



وذكر أن العمل يجري على تنفيذ مبنى المطار «تي2» وفق أعلى المعايير والمواصفات إذ يمثل المبنى «نقلة كبيرة ونوعية» في صناعة الطيران بالمنطقة عبر استيعابه أكثر من 20 مليون راكب سنويا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع المسؤولين بمنظمة «إيكاو» على التعاون المشترك لتدريب العاملين بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية.



وشدد العتيبي في هذا الإطار على حرص الكويت واهتمامها «الكبير» بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، معربا عن التطلع إلى مزيد من التعاون في مجالات التنمية والأمن والسلامة والملاحة الجوية وتطوير التشريعات والقوانين الخاصة بأنظمة الطيران المدني.



وأفاد بأن «إيكاو» تعد إحدى المنظمات المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة والمسؤولة عن سلامة النقل الجوي ومراقبة جميع دول العالم فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة لاسيما «اتفاقية شيكاغو» التي تم توقيعها بعد الحرب العالمية الثانية واتفقت عليها جميع دول العالم بشأن سلامة وأمن النقل الجوي.



وشدد على أن الكويت من الدول التي تحرص على احترام قوانين وأنظمة الطيران المدني الدولي والالتزام بها والعمل بجد على تطبيقها، مشيرا إلى «التطور الكبير» الذي شهده أداء قطاع الطيران المدني الكويتي في ظل تنفيذ عدد كبير من المشاريع.



من جهته، أشاد مدير المكتب الإقليمي لـ «إيكاو» في الشرق الأوسط محمد أبوبكر ـ في تصريح لـ «كونا» ـ بالتعاون القائم بين المنظمة والكويت، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع مع الجانب الكويتي مناقشة عدد من الأمور التي تهم الطيران المدني في المنطقة.



وأضاف أبوبكر انه بحث في الاجتماع كيفية تقديم منظمة الطيران المدني الدولي الدعم والمساعدة وتبادل الخبرات مع الدول كافة ومنها دولة الكويت لإثراء الحلول الفعالة والمستدامة في النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط.



في الإطار، أعلن عن زيارة سيقوم بها ووفد مرافق من «إيكاو» إلى الكويت خلال أبريل المقبل للاطلاع على مجالات التعاون وتطوير منظومة الطيران المدني في البلاد لتتوافق مع قواعد وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.



وأكد حرص المكتب الإقليمي للمنظمة على تقديم الدعم الكامل للكويت فيما تحتاجه لتطوير أنظمتها، منوها بتطور الطيران المدني الكويتي في الفترة الاخيرة بما يضمن سلامة وأمن الطيران المدني وحرص الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية ومسؤوليها بالتعاون المستمر مع المكتب الإقليمي.



وعن المشاركة في مؤتمر الملاحة الدولي بالقاهرة، بين أبوبكر أهمية مشاركة الكويت في المؤتمرات الدولية التي تنظمها «إيكاو» ومساهمتها والدول الأعضاء بتقديم أوراق عمل تثري المؤتمر من خلال تبادل الخبرات واستعراض البيانات والتجارب المميزة في مجال الطيران المدني.



وأوضح أن الطيران المدني مجال مشترك لا يمكن النظر إليه من خلال رؤية دولة واحدة، مؤكدا أهمية العمل وفق إطار منظومة إقليمية وعالمية تسهم بتطوير ورفع مستوى الطيران المدني للمنطقة بشكل كامل «وهي من أهدافنا الرئيسية في المكتب الإقليمي للمنظمة».



وتعد منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، التي تأسست عام 1944، إحدى منظمات الأمم المتحدة وتتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقرا رئيسا لها وتعنى بمساعدة 193 دولة عضوا بتطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية لديها وتطوير صناعة النقل الجوي لضمان أمنها واستدامتها.