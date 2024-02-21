

احتفلت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بالذكرى السنويـة الـ 45 لشراكتها مع شركة «بوش» Bosch للأجهزة المنزلية في مقر الشركة في الكويت، وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة «بوش» في الشرق الأوسط توماس ألونسو، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية خالد فيصل المطوع، وفريق عمل الشركة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بوش» في الشرق الأوسط توماس ألونسو: استطاعت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، الموزع لمنتجات «بوش» في الكويت، خلال 45 عاما أن تكون خير ممثل لنا وأن تشاركنا النجاح والريادة بحيث أصبحت منتجاتنا متواجدة في كل منزل في الكويت، حيث لم يكن ذلك ليتم لولا ريادة شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وتفوقها في سوق البيع بالتجزئة وسمعتها الطيبة في الكويت.



وتابع: سعداء جدا بتواجدنا معكم اليوم لنحتفل معا كفريق واحد بمناسبة مرور 45 عاما على شراكتنا، ونتطلع إلى استكمال رحلة النجاح معا وتوفير المزيد من المنتجات العصرية للمستهلكين وأن نكون دائما عند حسن ظنهم.



من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، خالد فيصل المطوع: نفتخر بشراكتنا التي تمتد لـ 45 عاما مع «بوش»، العلامة التجارية الرائدة حول العالم في تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، والتي أصبح اسمها علامة فارقة وبصمة موجودة في كل بيت وكل عقار في الكويت.



وأضاف: لطالما قدمت «بوش» Bosch ومازالت تقدم حلولا مبتكرة لأجهزة منزلية متطورة من شأنها أن تسهل حياة الإنسان مع الحفاظ على الاستدامة والبيئة.



وختم المطوع: شكرا «بوش» على ثقتها بنا كموزع لمنتجاتها في الكويت، ونجدد الوعد دائما بحرصنا على استكمال مسيرة النجاح والريادة معا من أجل صالح المستهلكين في الكويت.